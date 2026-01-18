楊蘭蘭替身？｜赴警署報到女子直認「不是本人」 澳洲警跟進調查

澳洲華裔女子楊蘭蘭（23歲）去年7月涉嫌在悉尼東部郊區大街醉駕兼知短暫逃逸，因其背景神秘及網傳天價保釋金而引起各界關注。



上周三楊蘭蘭到警署報到時，有記者發現現身女性疑似並非本人，上前質問竟獲其親口承認「是另一人」。澳洲警方正調查報到女子的身份，以及楊蘭蘭有否按照規定居住在其位於屈臣氏灣的頂層公寓內。

報道指出，自去年7月事發以來，楊蘭蘭除了到警署報到，基本很少露面。每次她出現都一身名牌服飾，臉部以太陽眼鏡和口罩遮住，隨了一次到警署報到後，在悉尼岩石區的當代藝術博物館用餐時被拍到面貌。

黑超口罩遮臉 僅一次被拍到

上周三「楊蘭蘭」報到時，身穿香奈兒上衣和牛仔褲，於下午5點15分左右乘坐一輛黑色勞斯萊斯幻影開篷車抵達，司機是一名紋身男子。她在警局前台向一名警員表明自己是楊蘭蘭，按照程序摘下口罩對比存檔照片，隨後拿着保釋文件走出了警局。

記者發現報到女子 面部特徵與此前見過的有差異，而且「楊蘭蘭」在不同場合的年齡、步態、舉止和習慣等方面都存在不一致。記者留意到報到女子使用最新的蘋果iPhone，而非原本的三星安卓手機，於是上前質問。

面對質問直認「我是其他人」

楊蘭蘭過去拒絕與記者交談，並在記者靠近時逃跑。但周三赴警署報到的女子卻停下來回答問題，而且語氣平靜。

記者上前問：「你是楊蘭蘭還是其他人？」女子竟回答說：「我是其他人。」記者再問：「如果你不是蘭蘭，你願意告訴我你是誰嗎？」女子說：「不願意。」

報道並指出，真正的楊蘭蘭可能自去年10月已沒有在屈臣氏灣公寓出現過，目前住在那裏的已不是楊蘭蘭。澳洲警方正調查報到女子的身份，以及楊蘭蘭是否按照規定居住在其位於屈臣氏灣的頂層公寓內。