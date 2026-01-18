印尼漁業部巡察包機失事 尋獲飛機殘骸11人仍失蹤

印尼一架載有11人的小型飛機周六（17日）失聯，當局表示，已在南蘇拉威西省濃霧籠罩的山區發現飛機殘骸，但機上11人下落不明，搜救工作持續進行中。

路透社報道，機上載有8名機組人員及3名乘客，是印尼海洋與漁業部的包機，執行漁業空中巡察任務，乘客均為工作人員。

南蘇拉威西省搜救單位官員表示，周日清晨在馬洛斯地區布盧薩朗山（Mount Bulusaraung）多處發現飛機殘骸。因濃霧及山區地形影響，搜救行動受阻。

搜救單位主管安瓦爾（Muhammad Arif Anwar）在地方電視台表示，尋獲飛機殘骸後，救援部門將調派1200人來搜尋失蹤的乘客和機組人員。他說：「目前優先任務是尋找失蹤人員，希望能將他們安全救出。」

失事飛機屬印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）ATR 42-500型螺旋槳飛機，從爪哇島（Java）日惹市（Yogyakarta）起飛，原預定飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），途中於周六下午約1時30分與空中交通管制中心失去聯繫。