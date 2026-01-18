FBI十大通緝犯墨西哥落網 為錢殺女同事潛逃9年

墨西哥當局表示，墨國軍警拘捕一名涉嫌於2016年在美國殺害一名年輕女子的男子卡斯蒂略（Alejandro Rosales Castillo）。他被美國聯邦調查局（FBI）列為十大通緝要犯之一，潛逃9年終落網。



被捕的卡斯蒂略現年27歲，他被控於2016年8月，於北卡羅來納州夏洛特（Charlotte），殺害在同一間餐廳打工的23歲女同事Truc Quan Ly “Sandy” Le。

FBI指出，卡斯蒂略16日在伊達爾戈州帕丘卡（Mexico City）落網。墨西哥警方已將卡斯蒂略移交檢察官，相關法律程序已啟動，將引渡至美國北卡州。

北卡州西區聯邦檢察官弗格森（Russ Ferguson）對此次逮捕表示：「任何施暴者都逃不過法律的制裁——無論他們如何試圖逃脫懲罰。」

美國媒體報道，卡斯蒂略與死者短暫交往過，還曾向她借錢，欠她1000美元。女方答應在一個加油站與他見面後便失蹤。調查人員認為，卡斯蒂略強迫受害者先到自動提款機提款，接着將她帶往一處樹林，對其頭部開槍。

卡斯蒂略於2017年10月被列入聯邦調查局「十大通緝犯」名單，另有2人於2017年因與這宗謀殺案而被起訴。