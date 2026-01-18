Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加沙和平委員會邀60國加入 10億美元可做「永久會員」？

即時國際
更新時間：15:36 2026-01-18 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-18 HKT

美國總統特朗普15日正式宣布成立「加沙和平委員會」（Board of Peace，下稱和平委員會），並公布7名位創始成員名單。美媒爆料特朗普政府邀請了60多個國家的領導人加入該委員會，並提出首年捐款超過10億美元（約78億港元）可成為「永久委員」。

《耶路撒冷郵報》引述西方外交官說：「特朗普似乎正在建立一個不僅處理加沙問題，可能是類似『迷你聯合國』的組織。」

彭博社周六晚報道，加沙和平委員會章程草案指出，「每個成員國的任期自本章程生效之日起不超過3年，可由主席續任」，但「3年任期的規定不適用於在本章程生效後第一年內向和平委員會捐款超過10億美元的成員國」。

這個和平委員會將負責重建加沙走廊，並確保哈馬斯解除武裝。主席由特朗普擔任，白宮周五宣布，創始成員包括美國國務卿魯比奧、美國中東問題特使威特科夫、特朗普女婿庫什納、英國前首相貝理雅等7人。

據指特朗普政府已邀請60多個國家的領導人加入該委員會。加拿大傳媒報道，加拿大總理卡尼已接受了邀請。阿根廷總統米萊也宣布，他已接受邀請，並感謝美國總統。

土耳其當局表示，土耳其總統埃爾多安也是潛在委員之一。埃及外交部在新聞發布會上表示，埃及政府正在研究總統塞西加入該委員會的提議。

