英國公寓雙屍案｜照顧8年身心崩潰 母毒殺殘疾女兒後輕生

即時國際
更新時間：12:50 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:50 2026-01-18 HKT

英國曼徹斯特市發生人倫悲劇，40歲波蘭裔母親卡洛斯（Martina Karos）疑似不堪獨自照顧重擔，在住處使用一氧化碳，毒殺8歲重度殘障的女兒艾琳妮（Eleni Edwards）後，也選擇跟著走上絕路。

長期飽受憂鬱症困擾

英國《太陽報》報道，2024年9月24日，校方發現艾琳妮未到校上課後立即報警，緊急救護人員破門而入，卻在臥室內發現母女倆的遺體。2人均被當場宣告死亡，病理學家判斷死因為一氧化碳中毒，調查定調卡洛斯是自殺身亡，而女兒是被她非法殺害，這是一宗「謀殺後自殺」事件。

相關新聞：丈夫兒子同不良於行 日婦疑不堪照顧壓力縱火燒死至親

波爾頓驗屍法院（Bolton Coroners Court）近日完成為期三日的死因研訊，地方驗屍官西吉（Peter Sigee）表示，波蘭裔母親卡洛斯的女兒出生幾個月就被診斷出嚴重的生理與心理障礙，失明、無法言語且行動嚴重受限，生活起居完全仰賴她一人全職照顧。雖然有社工及醫護人員協助，但她仍長期飽受焦慮和憂鬱症困擾，承受極端的孤獨與隔絕感，更多次接受抗憂鬱藥物治療，最終被情緒完全吞噬。

卡洛斯肩負大任，為女兒提供照護，沉重的負擔曾讓她一度向母親求救，指出自己就像是「困在自己家中的囚犯」。

好友馬斯蘭（Kirree Marsland）證實，卡羅斯曾向她透露，多次出現輕生念頭，坦言「我覺得人生不值得活下去了」。

庭上宣讀的家屬聲明中，卡洛斯的母親形容女兒自幼善良、聰穎且極具才華，並強調她「愛孩子勝過自己的生命」。儘管照顧殘疾孩子帶來巨大身心壓力，卡洛斯仍竭盡所能，為女兒提供一個舒適、有尊嚴的生活。

調查指，卡洛斯2003年從意大利移居英國，原是一名語言學家兼翻譯員，因女兒病情成為全職照護者。照護壓力讓她感到「極度孤獨與社會隔離」，2023年底多次表達輕生念頭。由於擔憂母親情緒可能影響孩子，其女兒在2024年1月被納入兒童保護計畫，悲劇發生當天，原本還有安排一場評估會議。

調查指出，事件發生前，這對母女的親友與相關專業人士，都沒有察覺異狀，卡洛斯2024年夏天還被醫生認定心理健康有所好轉、狀況趨於穩定，她本人也否認輕生念頭，沒有客觀依據能預見此悲劇。

---

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

