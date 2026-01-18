Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍空襲敘利亞西北部 擊斃阿爾蓋達分支頭目

即時國際
更新時間：09:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-18 HKT

美國中央司令部發聲明稱，美軍擊斃一名與上月在敘利亞發生針對美國人的「伊斯蘭國（ISIS）」襲擊有關的阿爾蓋達（al-Qaeda）組織分支頭目。

路透社報道，中央司令部周六（17日）說，美軍周五（16日）在敘利亞西北部發動空襲，擊斃一名與阿爾蓋達有關聯的頭目比拉爾·哈桑·賈西姆（Bilal Hasan al-Jasim）。

當局稱，死者是一名經驗豐富的恐怖分子頭目，曾策劃多宗襲擊，並與伊斯蘭國槍手有直接聯繫。槍手策劃去年12月13日在敘利亞帕爾米拉的襲擊事件，導致兩名美軍士兵和一名美國翻譯員喪生。

司令部指出，美軍已針對這宗襲擊事件做出回應，使用200多枚精確制導彈藥，打擊100多個伊斯蘭國的基礎設施和武器庫目標。

當局也說，過去一年，美國及盟友部隊在敘利亞各地抓獲300多名伊斯蘭國武裝分子，並擊斃20多人。

