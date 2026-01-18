美國公布加沙和平委員會成員 貝理雅魯比奧入列

特朗普政府周五公布由美國主導的巴勒斯坦加沙地帶「和平委員會」成員名單，由總統特朗普擔任主席，美國國務卿魯比奧、特朗普的女婿庫什納，以及英國前首相貝理雅等7人為創始執行委員會成員。

白宮當日聲明並稱，特朗普的中東問題特使威特科夫、美國副國家安全顧問加布里埃爾、世界銀行行長彭安傑和阿波羅全球管理公司行政總裁羅恩也在創始執行委員會成員名單中，未來數星期將公布其他成員名單。

此外，美國少將賈斯珀·傑弗斯獲任命為國際穩定部隊司令；曾任聯合國中東和平進程特別協調員的姆拉德諾夫將任加沙高級代表，作為和平委員會與負責管理加沙的巴勒斯坦技術官僚委員會之間的聯絡人。 聲明還說，為支持加沙高級代表辦公室和巴勒斯坦技術官僚委員會工作，美國將組建加沙執行委員會，並任命威特科夫、庫什納、姆拉德諾夫等11人為成員。

加沙停火斡旋方埃及、卡塔爾和土耳其上周三曾發布聯合聲明，宣布巴勒斯坦技術官僚委員會完成組建，將管理加沙地帶。同日，威特科夫在社交媒體發文，代表特朗普宣布啟動結束加沙衝突「20點計劃」第二階段，從停火轉向加沙非軍事化及重建等。然而，有中東人士認為，所謂和平委員會是美國控制加沙地帶的工具。