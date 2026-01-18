巴基斯坦卡拉奇商場大火 至少3死18傷 疑氣體洩漏引致

巴基斯坦最大城市卡拉奇一座舊式購物商場，周六晚上發生嚴重火警，至少造成3人死亡、18人受傷。火勢一度失控，多人受困，當局出動大批消防及救援人員撲救，起火原因仍有待調查。

商場內存放大量易燃物品

消防部門表示，商場閣樓首先起火，火勢迅速蔓延至地面及一樓，其後更波及三樓。由於建築物內存放大量易燃物品，加上結構老舊，火勢猛烈，增加救援工作困難。

當局先後出動至少18輛消防車及3部高空雲梯撲救，其後巴基斯坦海軍消防人員亦加入行動。消防官員稱，約兩小時後火勢一度受控，但其後再度復燃，一樓冒出長長火舌，部分鄰近店舖亦被波及。現場片段顯示，烈焰吞噬多間商店，濃煙沖天。

消防處指出，救援期間商場內曾發生猛烈爆炸，初步相信與氣體洩漏有關，導致火勢進一步擴大。高溫亦令大樓其中一根支柱倒塌，增加結構坍塌風險。救援部門將事故列為三級火警，屬極難控制級別，至周日凌晨仍未完全撲熄。

3名死者均為店舖東主

當地醫院證實，火警造成3人，死亡均為商場店舖東主，其餘傷者多因吸入濃煙不適，或逃生時跌倒受傷。消防官員表示，曾利用高空雲梯協助疏散被困人士。

聯邦衞生部長卡邁勒對事故造成傷亡表示哀悼，要求為傷者提供即時及適切治療，並表示聯邦政府願向地方政府提供協助。信德省省長泰索里到場視察救援情況，下令就事故提交調查報告。內政部長亦指示警方調查起火原因，並要求確保道路暢通，方便消防及救護車輛進出。

當局強調，正全力撲救及善後，並會徹查事故責任。火警確切成因仍有待進一步調查。