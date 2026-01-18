Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭︱特朗普下月起向歐洲多國加徵關稅 將逐步提升稅率 直至達成協議

即時國際
更新時間：00:43 2026-01-18 HKT
發佈時間：00:43 2026-01-18 HKT

美國總統特朗普表示，將對多個歐洲盟友實施一連串遞增關稅措施，直至美國獲准購買格陵蘭為止。相關關稅將於2月1日起生效，稅率為10%，並於6月1日進一步上調至25%。

特朗普：關稅持續至達成購買協議

路透社報道，特朗普在社交平台Truth Social發文稱，美國將於2月1日起，向丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭加徵10%關稅，並於6月1日將稅率上調至25%。他表示，有關關稅將持續實施，直至美國與相關方面就購買格陵蘭達成協議。

特朗普稱將對多個歐洲盟友實施一連串遞增關稅措施，直至美國獲准購買格陵蘭為止。路透社
特朗普稱將對多個歐洲盟友實施一連串遞增關稅措施，直至美國獲准購買格陵蘭為止。路透社
歐洲多國近日派兵加強格陵蘭島的防衛。路透社
歐洲多國近日派兵加強格陵蘭島的防衛。路透社

特朗普周五在白宮重申美國「必須」得到格陵蘭，並向傳媒表示，美方基於國家安全考量需要該島，若有國家不配合，美國可能對其加稅。

相關新聞：格陵蘭之爭︱格陵蘭抗議美國意圖接管　丹麥多城周六上街頭

另外，數以千計示威者周六在丹麥多地集會聲援格陵蘭，抗議美國總統特朗普揚言吞併該北極島嶼，並要求美國尊重格陵蘭人民的自決權。示威者高呼「格陵蘭不是待售品」，並展示寫有「別碰格陵蘭」等標語的橫額，揮舞格陵蘭紅白色自治旗「Erfalasorput」，在哥本哈根市政廳廣場集結後，遊行前往美國駐丹麥大使館。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
10小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
4小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
8小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
9小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
16小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
13小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
16小時前
02:22
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
9小時前
前港姐胡家惠20年閨密變新歡 暗戀多年因一事上位做正印 宣告離婚兩個月火速走出陰霾
前港姐胡家惠20年閨密變新歡 暗戀多年因一事上位做正印 宣告離婚兩個月火速走出陰霾
影視圈
8小時前