格陵蘭之爭︱特朗普下月起向歐洲多國加徵關稅 將逐步提升稅率 直至達成協議

美國總統特朗普表示，將對多個歐洲盟友實施一連串遞增關稅措施，直至美國獲准購買格陵蘭為止。相關關稅將於2月1日起生效，稅率為10%，並於6月1日進一步上調至25%。

特朗普：關稅持續至達成購買協議

路透社報道，特朗普在社交平台Truth Social發文稱，美國將於2月1日起，向丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭加徵10%關稅，並於6月1日將稅率上調至25%。他表示，有關關稅將持續實施，直至美國與相關方面就購買格陵蘭達成協議。

特朗普稱將對多個歐洲盟友實施一連串遞增關稅措施，直至美國獲准購買格陵蘭為止。路透社

歐洲多國近日派兵加強格陵蘭島的防衛。路透社

特朗普周五在白宮重申美國「必須」得到格陵蘭，並向傳媒表示，美方基於國家安全考量需要該島，若有國家不配合，美國可能對其加稅。

另外，數以千計示威者周六在丹麥多地集會聲援格陵蘭，抗議美國總統特朗普揚言吞併該北極島嶼，並要求美國尊重格陵蘭人民的自決權。示威者高呼「格陵蘭不是待售品」，並展示寫有「別碰格陵蘭」等標語的橫額，揮舞格陵蘭紅白色自治旗「Erfalasorput」，在哥本哈根市政廳廣場集結後，遊行前往美國駐丹麥大使館。