生擒馬杜羅︱與美軍「裡應外合」關鍵人曝光？ 路透社：委國第二把交椅與美方溝通一年

更新時間：21:28 2026-01-17 HKT
1月3日，美國總統特朗普派出美軍，極速跨境擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，事件震驚全球。外界一直關注，除了美軍的完成行動，究竟委國有無人與美方進行一次裡應外合？路透社周六（17日）引述多名知情人士報道，在美軍行動前幾個月，特朗普政府官員就已和強硬派的內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）接觸，進行過討論，雙方在1月3日馬杜羅被抓捕後也一直保持溝通。

知情者透露，美方官員曾警告62歲的卡韋略，不要利用他所掌控的安全機構或執政黨的激進派支持者，來打擊國內的反對派。1月3日美國突襲行動後，卡韋略掌控的安全機構包括情報部門、警察和武裝部隊，基本上繼續運作。

卡韋略與馬杜羅同被列入美國指控販毒的同一份起訴書，但美軍1月的行動中並未將卡韋略視作抓捕目標。

同被列起訴書但未有被捕

消息人士稱，與卡韋略的溝通也涉及美國對他的制裁和起訴，這些溝通最早可追溯到特朗普去年1月上任初期，並持續到美國推翻馬杜羅的前幾周。

據了解美國擔憂的消息人士稱，如果卡韋略決定放任他所掌控的安全部隊，委內瑞拉就可能陷入特朗普希望避免的局勢混亂，並威脅到臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的權力掌控。

替馬杜羅打壓異己

在美國的委內瑞拉戰略中，羅德里格斯被視為關鍵人物，但卡韋略也被認為是可讓這些計劃順利進行或徹底顛覆的力量。

長期以來，卡韋略都被視為掌握委內瑞拉實權的第二號人物。他是已故前總統查韋斯的親密助手，後來成為馬杜羅的長期擁護者，被認為是馬杜羅政府鎮壓異己的主要執行者。

