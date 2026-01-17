Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舊物變珍品 | 擺放家門40年巨型陶罐 25萬元拍出 91歲嫲喜獲生日大禮

即時國際
更新時間：13:54 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:54 2026-01-17 HKT

家中舊物隨時變珍品，美國內布拉斯加州一名91歲老婦，40年來一直把一個巨型陶罐堆放在門口，未予重視。沒想到經專家鑑定後，發現竟是極其罕見的珍品，最終在她生日當天以3.2萬美元（約25萬港元）拍出，成為她一生中最驚喜的生日大禮。

這名叫洛伊絲.尤爾根斯（Lois Jurgens）的老婦，擁有一個「紅翼陶罐」（Red Wing Stoneware），過去40年來一直被放置在門口走廊，久經風雨日曬。隨著洛伊絲年事已高，打算清理家務時，原本考慮在住家的車庫隨便出售。她謙虛地預估，這個老舊陶罐大概頂多值50到100美元（約390至780港元）。

這個巨型陶罐擁有罕見的藍色蝴蝶標記。 Bramer Auction and Realty
這個巨型陶罐擁有罕見的藍色蝴蝶標記。 Bramer Auction and Realty

擁罕見藍色蝴蝶標記

就在陶罐準備被清掉之際，拍賣商布萊默（Ken Bramer）獲邀上門鑑定。布萊默回憶，他當時原本不抱期待，但當他撥開陶罐上的落葉並將其轉動後，竟在背面發現罕見的「藍色蝴蝶標記」；這種印記在紅翼陶罐歷史中非常少見，是收藏家眼中的夢幻珍品。

這個陶罐的消息傳開後，立刻吸引來自各州的收藏家高度關注。拍賣會當天正好是洛伊絲的91歲生日，她因為在教堂當義工未能到場，直到拍賣結束才抵達。

驚嘆不可思議

布萊默見到洛伊絲後故意開玩笑說「賣得比100美元好一點點」，接著才揭曉最終成交價為3.2萬美元。洛伊絲聽聞後驚訝到雙膝發軟，甚至需要旁人攙扶，才能上台領取驚喜大禮。她感動地表示，這絕對是她91年人生中，遇過的最不可思議的事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
4小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
5小時前
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
6小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
20小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
5小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
3小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
23小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
20小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-16 11:06 HKT