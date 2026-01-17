舊物變珍品 | 擺放家門40年巨型陶罐 25萬元拍出 91歲嫲喜獲生日大禮

家中舊物隨時變珍品，美國內布拉斯加州一名91歲老婦，40年來一直把一個巨型陶罐堆放在門口，未予重視。沒想到經專家鑑定後，發現竟是極其罕見的珍品，最終在她生日當天以3.2萬美元（約25萬港元）拍出，成為她一生中最驚喜的生日大禮。

這名叫洛伊絲.尤爾根斯（Lois Jurgens）的老婦，擁有一個「紅翼陶罐」（Red Wing Stoneware），過去40年來一直被放置在門口走廊，久經風雨日曬。隨著洛伊絲年事已高，打算清理家務時，原本考慮在住家的車庫隨便出售。她謙虛地預估，這個老舊陶罐大概頂多值50到100美元（約390至780港元）。

這個巨型陶罐擁有罕見的藍色蝴蝶標記。 Bramer Auction and Realty

擁罕見藍色蝴蝶標記

就在陶罐準備被清掉之際，拍賣商布萊默（Ken Bramer）獲邀上門鑑定。布萊默回憶，他當時原本不抱期待，但當他撥開陶罐上的落葉並將其轉動後，竟在背面發現罕見的「藍色蝴蝶標記」；這種印記在紅翼陶罐歷史中非常少見，是收藏家眼中的夢幻珍品。

這個陶罐的消息傳開後，立刻吸引來自各州的收藏家高度關注。拍賣會當天正好是洛伊絲的91歲生日，她因為在教堂當義工未能到場，直到拍賣結束才抵達。

驚嘆不可思議

布萊默見到洛伊絲後故意開玩笑說「賣得比100美元好一點點」，接著才揭曉最終成交價為3.2萬美元。洛伊絲聽聞後驚訝到雙膝發軟，甚至需要旁人攙扶，才能上台領取驚喜大禮。她感動地表示，這絕對是她91年人生中，遇過的最不可思議的事。