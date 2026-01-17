Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紐約Pokemon店遇劫 3匪持槍指嚇店員及顧客 搶走值78萬元商品

即時國際
更新時間：13:27 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:27 2026-01-17 HKT

美國紐約市曼哈頓一間售買Pokemon相關產品的店鋪遭持搶匪徒打劫，有多張Pokemon珍貴卡牌被盜，損失商品總價值約為10萬美元（約78萬港元）。過去一周，波士頓、洛杉磯和西雅圖也發生類似劫案。

事發時店內擠𣼛40顧客

最新一宗於周三（14日）晚，紐約警方指出，他們當晚接獲報案，指有3名匪徒闖入一間Pokemon店內，拔槍指嚇店員及顧客，然後奪走多件商品、現金和一部手機。

這家店鋪去年11月開業，出售Pokemon卡牌和卡牌配件，以及Pokemon主題的生活用品和精選的藝術家作品。事發時店內擠滿了40多名顧客。

搶劫過程僅3分鐘

店員指，整個搶劫過程歷時僅3分鐘。美國部分媒體報道，被盜走的Pokemon卡牌，其中有些單價高達5500美元（4.3萬港元）。

案發後至今暫未有人被捕。Pokemon卡牌不僅吸引孩童，還有成年粉絲與收藏家，甚至部分卡牌的售價高達數百萬美元。

加州本月上旬也發生一宗類似的持槍劫案，總值約30萬美元（約233.3萬港元）的Pokemon卡牌遭盜走。

