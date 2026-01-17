Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大馬單親華婦遭迷姦3小時 檢方改控非禮僅罰＄1.8萬惹議

即時國際
更新時間：13:22 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:22 2026-01-17 HKT

馬來西亞49歲華人單親母親羅惠雯，去年6月被人迷姦，3小時間遭多次性侵。當地檢方事後以證據不足為由，將強姦罪改為非禮罪，被告僅被罰1萬令吉(約1.8萬港元)，遭質疑官方放生被告。

檢方稱證據不足定強姦罪

據馬媒《當今大馬》報道，羅惠雯去年6月9日幫助鄰居，到一名男子的辦公室商討事情，卻遭對方禁錮及落藥迷姦。

羅惠雯受藥物影響，無力反抗，3小時間被對方性侵多次。

受害人獲釋後即報警，獲警方指示先回家洗澡，並把負責的女警改為男警。

至案件開庭，羅惠雯發現檢方僅控以刑責輕許多的非禮罪，而不是強姦罪，最終被告僅被判罰1萬令吉。

羅惠雯無法接受檢方決定，決定露臉公開事件，求取公道。

大馬總檢察長杜蘇基（Dusuki Mokhtar）針對案件回應，指審查證據後，支持改控非禮決定，指醫療報告及羅惠雯的證詞，無法確定發生了強姦。

至於羅惠雯聲稱有警員指示她回家洗澡，檢方未有回應。

 

