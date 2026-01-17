日本千葉物流中心驚傳斬人案 中國男員工突持刀砍傷2同事

日本千葉縣千葉市稻毛區六方町一處物流中心發生斬人案，一名中國籍34歲男員工突然失控，持菜刀砍向同事，導致2人受傷。警方事後依照殺人未遂罪嫌，將他逮捕，正調查他行兇動機。

警方調查行兇動機

事發於周五（16日）中午12時50分左右，千葉北警察署表示，嫌犯為居住在縣內市川市新田姓張的男員工，他在員工休息室突持17厘米長菜刀，朝30歲女職員的後腦勺連砍多刀，造成受害人頭部與頸部等多處刀傷，所幸送院後確認無生命危險。

事發的物流中心。X@j2zfyz

在物流中心另一處，還有1名男職員渾身是血，傷勢嚴重，研判同樣遭到張男攻擊，送院後情況危殆。

坦承犯案 但否認意圖殺人

張男事後被警方以殺人未遂罪嫌逮捕，他初步坦承犯案，不過對於警方「殺人未遂」的指控，則予以否認。

據報張男疑似原本就和受害女員工熟識，他在接受警方偵訊時供稱：「刺傷她這件事無法否認，但我沒有要殺死她的意思。」警方目前正在釐清張男的犯案動機，以及他與2名受害人之間的關係。

去年12月日本千葉縣一間公司亦發生中國籍男性員工砍死日本籍女同事的案件。