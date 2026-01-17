OpenAI開拓財源 | ChatGPT將引入廣告 適用於免費及低價版客戶

OpenAI證實，ChatGPT將引入廣告，首先在美國展開測試，包含免費版和低價版ChatGPT Go都會顯示廣告，其他方案如Plus、Pro等則維持無廣告。

ChatGPT預計在未來數周內於美國啟動廣告測試，廣告會顯示在對話框的下方。當對話內容涉及相關的贊助產品或服務時，用戶對話畫面的底部便會顯示廣告，而所有廣告都會清楚標示，並與原有回覆內容分開。用戶可以查看為何會看到該廣告，亦可關閉任何廣告並提供原因。

相關新聞：

OpenAI證實，ChatGPT將引入廣告，適用於免費及低價版客戶。路透社

當對話內容涉及相關的贊助產品或服務時，用戶對話畫面的底部便會顯示廣告。路透社

OpenAI表示，引入廣告的目的，是為尚未選擇訂閱付費方案的用戶創造營收來源。路透社

對話框底部顯示廣告

OpenAI強調，在導入廣告的同時，ChatGPT將維持答案獨立性，廣告內容不會影響系統回覆的結果，也不會因廣告客戶需求而調整回答方向；同時不會將用戶對話內容出售給廣告商。此外，測試期間，未成年用戶帳戶和涉及健康、心理健康和政治等敏感主題的內容不會顯示廣告。

OpenAI表示，引入廣告的目的，是在維持免費使用體驗的同時，為尚未選擇訂閱付費方案的用戶創造營收來源。至於Pro、Plus、Business與Enterprise等較高階付費方案，現階段則不會顯示任何廣告。

高階版豁免 料推動付費用戶增長

從OpenAI的布局來看，若美國測試成效良好，未來勢必會擴大至其他市場，不過目前官方尚未公布明確時程。

外界普遍認為，這項策略除了可為免費與低階方案帶來新的營收來源，也可能促使部分不希望看到廣告的使用者，轉而升級至更高階的訂閱方案，進一步推動付費用戶增長。