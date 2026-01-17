美航空管理局急發通知 警告中南美洲恐有軍事活動 效力長達60天

美國聯邦航空管理局（FAA）周五（16日）對飛經中南美洲部分地區的航空公司發出一系列警告，要求航空公司保持謹慎，理由是當地存在潛在軍事活動和全球衛星定位系統（GPS）受到干擾風險。這項警告效力將持續60天，涵蓋墨西哥、巴拿馬、哥倫比亞、厄瓜多爾、中美洲以及太平洋部分區域的空域。

FAA發出的航行通告說，由於美國在該地區的軍事活動仍在繼續，美國軍機可能會在民用航空常用的巡航高度或以下高度飛行，且可能不會提前通知，甚至在執行任務時關閉應答機。

特朗普曾暗示，他正計劃對墨西哥的販毒集團發動地面打擊。

FAA呼籲航空公司保持謹慎。

FAA發出的通告，警告效力將持續60天。

GPS導航恐受干擾

通告還說，有報告指東太平洋區域存在對全球導航衛星系統的間歇性干擾，雖然飛機在離開干擾區域後能恢復全球導航衛星系統功能，但干擾的影響可能持續整個飛行過程，並影響後續航班。

FAA發言人證實：「本局已向飛航情報員發布飛航公告，涵蓋墨西哥、中美洲、巴拿馬、波哥大、瓜亞基爾和馬薩蘭海洋飛行情報區，以及東太平洋空域內的特定區域。」

突襲委內瑞拉前後曾發相關警告

美軍特種部隊1月3日突襲委內瑞拉，抓捕時任總統馬杜羅和他的妻子弗洛羅雷斯，把他們押解到紐約就販毒等指控受審。這導致加勒比地區當天數百架次航班取消，FAA在軍事行動前後曾多次向航空公司發布安全通告。

美國總統特朗普也曾暗示，他正計劃對墨西哥的販毒集團發動地面打擊，這將是對美國鄰國兼主要貿易夥伴墨西哥的一項挑釁性軍事行動。

特朗普上周告訴霍士新聞：「我們現在要開始就販毒集團問題，從陸地上進行打擊。這些集團正在掌控墨西哥。」

捷藍航機上月險撞加油機

聯邦航空管理局長貝德福德日前指，在委內瑞拉行動之前，聯邦航空管理局與美國軍方有過良好的協調。

捷藍航空（JetBlue）一架飛往紐約的客機上月在委內瑞拉附近採取規避動作，以避免與一架美國空軍的空中加油機相撞。

捷藍航空1112號班機當時從加勒比海庫拉索起飛，在距離委內瑞拉海岸約64公里處飛行時，這架空中巴士飛機通報發現未啟動應答機的美國空軍飛機。