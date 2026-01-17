Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐洲研究：孕婦服撲熱息痛安全 反駁特朗普指增自閉症風險說法

英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）刊登的歐洲最新研究指出，只要按照建議劑量，婦女懷孕期​​間服用撲熱息痛（Paracetamol）不會增加嬰兒患上自閉症、過度活躍症（ADHD）或智障的風險，這進一步佐證了越來越多的研究結果，駁斥了美國總統特朗普的說法。去年，特朗普曾宣稱這種止痛藥與自閉症之間存在未經證實的聯繫，並呼籲孕婦不要服用撲熱息痛。

特朗普曾呼籲孕婦勿服用

這項最新的研究在《刺針婦產科與女性健康》期刊上發表，分析了43項研究，並得相關出結論。其中最嚴謹的研究，例如對兄弟姐妹進行比較的研究，提供了強有力的證據，表明在美國以外地區服用撲熱息痛的藥物不會導致自閉症、過度活躍或智力障礙。

特朗普去年曾宣稱撲熱息痛與自閉症之間存在未經證實的聯繫，並呼籲孕婦不要服用撲熱息痛。路透社
撲熱息痛是常見止痛藥。路透社
歐洲的研究指出，懷孕期間服用撲熱息痛是安全的。路透社
主要作者、倫敦大學聖喬治城學院婦產科和母胎醫學教授哈利勒（Asma Khalil）表示，懷孕期間服用撲熱息痛是安全的，如果孕婦出現疼痛或發燒，撲熱息痛仍然是推薦的首選治療方案。醫生也建議孕婦在懷孕期間使用最小劑量、最短時間來控制疼痛和發燒；如果不及時治療，這些症狀可能對孕婦及其胎兒都構成風險。

研究涵蓋逾26萬自閉症兒童

這類研究規模很大，涵蓋了超過26萬名接受自閉症評估的兒童，以及分別約33.5萬名和40.5萬名接受過度活躍症和智力障礙評估的兒童。

雖然一些研究提出了孕期服用撲熱息痛可能與自閉症風險存在關聯，但更多研究並未發現這種關聯。哈利勒指出，許多顯示潛在關聯的研究，包括特朗普官員引用的46項研究的綜述，都容易受到偏差或混雜因素的影響，而她的團隊的綜述已試圖消除這些影響。

專家：遺傳是自閉症最大危險因子

去年在《英國醫學雜誌》發表的一篇綜述指出，現有證據尚不足以明確證明孕期服用該藥物與後代患有自閉症或過度活躍症之間存在關聯。前一年發表在《美國醫學會雜誌》上的一項研究也發現，在對兄弟姐妹進行分析後，撲熱息痛與兒童患自閉症、過度活躍症或智力障礙的風險無關。

專家指，遺傳是自閉症最大的危險因子。其他危險因子包括孩子父親的年齡、早產以及母親在懷孕期間是否有健康問題。

