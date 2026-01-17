伊朗局勢 | 示威浪潮消退 取消大規模處決 特朗普暫緩軍事行動

在伊朗當局切斷網絡和鎮壓行動造成數千人喪生逾萬人被捕後，伊朗民眾的反政府示威浪潮近日已逐漸減退。伊朗庫爾德族人權組織Hengaw指，1月11日以來未看到新的抗議活動，而曾爆發示威的城市和鄉鎮，以及過去未出現大規模抗議的部分地點，現在都有重兵把守和安全部隊進駐。而美國總統特朗普則感謝伊朗取消逾800人的絞刑，似暗示暫緩美國的軍事行動。不過，歐盟航空安全局仍建議航空公司避開伊朗的領空。

人權組織：逾3000死

]在德黑蘭，數天來未見任何抗議跡象，購物和街頭生活表面上已恢復正常，但持續一周的網路中斷仍在繼續，當局沒有報告該國其他地區發生任何動亂。總部位於美國的人權組織HRANA周五公佈的死亡人數為3090人。

特朗普似暗示暫緩針對伊朗的軍事行動。美聯社

歐盟航空安全局建議航空公司避開伊朗的領空。美聯社

德黑蘭市面大致回復正常。美聯社

在德黑蘭，數天來未見任何抗議跡象，購物和街頭生活表面上已恢復正常。新華社

而美國先前揚言可能對伊朗採取新一輪軍事行動，目前看似暫時緩和下來。一名沙特地阿拉伯官員透露，波斯灣盟國已說服美國總統特朗普給德黑蘭政府「一次機會」。

特朗普周五（16日）亦不尋常地公開感謝伊朗政府未執行他聲稱原本針對數百名政治犯的處決行動。

特朗普暗示暫緩軍事行動

特朗普連日來曾多次暗示，若德黑蘭當局在席捲全國的抗議活動中痛下殺手，美國可能會對伊朗採取軍事行動。

特朗普周五在離開白宮、準備前往佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園度周末時，對媒體表示，伊朗取消了超過800人的絞刑，「而我非常尊重他們取消這項行動的決定」。

他也在其社交平台Truth Social發文指，原本有超過800人即將被處決，「但現在不會發生了，謝謝！」

特朗普似乎暗示，由於伊朗暫緩執行處決，美國採取軍事行動的可能性正在降低。

特朗普先前曾就伊朗與當地抗議者發文表示：「援助正在路上」。但在周五被問到是否仍然如此時，他回應說：「嗯，我們拭目以待。」

伊朗宗教領袖：逾350清真寺及400醫院遭破壞

被問到是誰說服他收回看似將對伊朗動武的暗示時，特朗普表示：「沒有人說服我，是我自己說服了自己。他們沒有處死任何人，他們取消了絞刑。這對我產生很大的影響。」

伊朗這波示威於去年12月28日爆發，最初是民眾抗議貨幣劇貶，隨後擴大為更大規模抗議行動，甚至出現推翻神權政體的訴求。

強硬派宗教領袖哈塔米（Ahmad Khatami）首次公布這輪示威浪潮造成的損失統計數據，指350座清真寺、126個祈禱廳和20處其他宗教場所受到破壞，另有400家醫院、106輛救護車、71輛消防車和另外50輛緊急車輛也遭受損毀。

歐盟籲航空公司2月16日前避開伊朗空域

歐盟航空安全局建議航空公司停止在伊朗空域所有高度的飛行活動。通報說，鑑於當前局勢持續緊張以及美國可能採取軍事行動，伊朗防空部隊已處於高度戒備狀態。伊朗空域、即德黑蘭飛行情報區的民用航空器被誤認的風險有所增加。

通報說，若美國進行軍事干預，則不能排除伊朗針對美國資產的報復行動。通報建議，航空運營商在伊朗鄰國空域進行飛行或航線規劃時保持高度謹慎，特別是對設有美國軍事基地的地區實施應急計劃，並密切關注這些地區的空域動態。通報有效期暫定至2月16日。

