特朗普威脅吞併 格陵蘭外長鏡頭前崩潰哽咽：壓力排山倒海

特朗普擬吞併格陵蘭引發國際局勢動盪。格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）於美國時間周三（14日）與美方高層會談後，接受媒體訪問時一度情緒潰堤，在鏡頭前哽咽含淚。她直言面對美方的強大壓力「深感焦慮」，強調正竭盡全力守護國土安全。

閉門會議不歡而散 萬斯魯比奧堅持立場

莫茨費爾特與丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）當日受邀前往白宮，與美國副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）進行磋商。然而，這場備受矚目的會議最終陷入「根本性分歧」。拉斯穆森會後坦言，未能改變美方的立場，而特朗普依然堅持以「國家安全」為由，企圖將這片北極領土納入版圖。

會後，53歲的莫茨費爾特透過視像接受格陵蘭國家廣播公司（KNR）訪問。她提到部門人手雖少，但連日來為應對美方壓力已筋疲力盡：「我通常不想這樣說，但我們確實非常堅強。只是最近幾天，自然地……」說到此處，她情緒激動、雙眼通紅，一度要停下來平復心情，「喔，我變得很激動，感覺壓力排山倒海。連日來的準備工作與日益增加的壓力，實在太過沉重。」她隨即重申格陵蘭政府的決心，承諾會用盡所有力量，確保格陵蘭人民能夠在自己的土地上安居樂業。

北約盟友兵援格陵蘭 圖斯克：吞併屬世界末日

針對美國的併吞意圖，歐洲多國強烈反彈。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周四（15日）發出嚴厲警告，形容任何北約成員國企圖吞併另一成員國領土的行為，將是「世界末日」及政治災難，徹底摧毀北約的團結基礎。

為防範局勢升溫，多個北約盟友已採取實質軍事行動，法國15名軍方人員已抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）；德國則派遣13人偵察小組及1部A400M運輸機進駐；英國、芬蘭及瑞典亦分別派出軍官或偵察小組協助防務。

雖然特朗普指稱格陵蘭海域「充斥中俄船隻」，但瑞典國防大臣批評相關說法「誇張」。

目前丹麥與美國已同意成立工作小組，探討在尊重丹麥領土主權（紅線）的前提下，如何解決美方的安全顧慮。