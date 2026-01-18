閑魚湧現日本警隊制服　仿真度極高惹保安隱憂

日本媒體近日揭發，中國大型二手交易平台「閑魚」上驚現大量日本警察及自衛隊制服，引發日本社會對公共安全的憂慮。據日媒報道，平台上有賣家出售包括警視廳制服、滋賀縣警肩章、防暴警察裝備，甚至有參議院手帳及國會議員徽章。部分商品標明是「複製品」，但亦有賣家聲稱出售的是「真品」。

閑魚上售賣的日本警察制服及徽章。網絡圖片

仿真度極高。網絡圖片

全套制服。網絡圖片

專家憂成犯罪工具

令人擔憂的是，部分裝備仿真度極高。一款標有「警視廳·裝備品」及「令和7年」字樣的防割背心，細節與真品幾無二致，連現役警察也坦言難以單憑肉眼分辨真偽。雖然有專家指出，這類商品多由動漫迷或軍事愛好者作 Cosplay 收藏之用，但近期涉及假冒人員的罪案頻生，令當局不敢掉以輕心。

相關閲讀：「閑魚」二手平台｜物品附低胸美女照變色情暗號？ 單車賣家：可騎90分鐘

今年5月柬埔寨一宗涉 29 名日本人的詐騙案中，警方曾搜查出警視廳制服；9 月亦有日本人佩戴網購的偽造國會議員徽章企圖闖入政府大樓被捕。軍事記者黑井文太郎警告，雖然犯罪分子可用複製品犯案，但若狂熱份子利用真制服假冒公職人員，其潛在威脅更大，理論上可用於恐怖襲擊或詐騙。針對事件，日本防衛省及警察廳表示會加強裝備管理及人員紀律，嚴防內部流出。