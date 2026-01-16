伊朗示威｜BBC：死亡示威者家屬領遺體 遭苛索金錢

伊朗全國示威持續逾兩周，據報已至少有2435人喪生。英國廣播公司（BBC）報道，安全部隊將遺體扣押在太平間和醫院，要求死者家屬巨額贖金才歸還。有家庭因付不起錢，無奈放棄領回遺體。



北部城市拉什特的一戶人家告訴BBC，安全部隊索取7億圖曼（約5,000美元；3.9萬港元）才肯交還遺體。這具遺體放在普爾西納醫院的太平間，那裏最少有70具抗議者的遺體。

另外，德黑蘭一名庫爾德族季節性建築工人死亡。家屬前去認領遺體時，被告知必須支付10億圖曼（約7000美元；5.5萬港元）才能領回，但伊朗建築工人月入通常不到100美元。家屬無力支付，無奈放棄遺體。

有醫院工作人員嘗試提前通知家屬。一位女士不知丈夫死亡，直至1月9日接到醫院工作人員打來的電話。工作人員提示她盡快去認領遺體，以免被安全部隊索取贖金，她便急急帶2個孩子領回丈夫的遺體，放上農夫車的車尾廂，開車7個小時回到位於伊朗西部的老家安葬了他。

此外，還有家屬因擔心遺體會被當局帶走，扣留或靜悄悄埋葬，決定闖入太平間「偷屍」，看守數小時直至找到私人救護車將遺體運走。

據悉在德黑蘭，官員還要求家屬「造假」。一名家屬稱：「他們要求我們參加親政府集會，把遺體包裝成烈士的遺體。我們拒絕了。」

12月29日，伊朗貨幣對美元大幅貶值後，首都德黑蘭爆發了示威活動。隨後抗議活動蔓延至數十個城鎮，抗議者轉而反對伊朗的神權統治，安全部隊隨即展開暴力鎮壓。

上周四，抗議活動大幅升級，並遭到當局致命的武力鎮壓。根據總部位於美國的「人權活動家通訊社」（HRANA），自動亂開始以來，至少有2435名抗議者喪生，另有13名兒童和153名與安全部隊或政府有關聯的人員遇難。該通訊社也通報稱，另有18,470名示威者被捕。逮捕行動仍在全國持續進行。