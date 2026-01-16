Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025年全球最繁忙國際機場 香港排第8 同比增長12%

即時國際
更新時間：19:29 2026-01-16 HKT
發佈時間：18:19 2026-01-16 HKT

全球旅遊數據和分析公司OAG Aviation Worldwide（OAG）公布2025年全球最繁忙國際機場排名，杜拜機場連續第3年位居第一。香港國際機場（HKG）排第8，客量同比增長12%，是前10名最繁忙機場中同比增長最高的機場。

杜拜機場去年的座位數同比增長4%，達到6240萬，比2019年的水平高出16%，領先排名第二的倫敦希斯路機場1350萬個座位。希斯路場座位數增長1%，達到4900萬，較2019年增長4%。

2025全球最繁忙國際機場TOP 10

排名 機場（國家/地區） 座位數（萬個）
1 杜拜國際機場（阿聯酋杜拜） 6240
2 希斯路機場（英國倫敦） 4900
3 仁川國際機場（南韓首爾） 4300
4 樟宜機場（新加坡） 4260
5 阿姆斯特丹史基浦機場（荷蘭） 4130
6 伊斯坦布爾機場（土耳其） 4120
7 戴高樂機場（法國巴黎） 3960
8 香港國際機場 3870
9 法蘭克福國際機場 3640
10 多哈國際機場 3270

 

　

首爾仁川國際機場以4300萬個座位保住第3名的位置，去年的座位數較前一年增長3%，較2019年增長2%。新加坡樟宜機場以4260萬個座位排行第4，比前一年增長3%。

香港國際機場去年的座位數同比增長12%，達到3870萬，位列第8，是頭10位最繁忙機場當中同比增幅大。不過，座位數仍比2019年的水平低14%。

伊斯坦布爾機場被評為第六繁忙的國際機場，與2019年相比增長最快。OAG報告指出，它的座位數對比2019年激增27%，在去年達到4120萬，這個數字也比2024年增長7%。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
8小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
9小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
7小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
6小時前
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診
突發
6小時前
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
《中年好聲音2》唱將陳俞霏陷假學歷風波？高調晒MBA證書淘寶價只需雙位數 網民嘲：真係精彩everywhere
影視圈
6小時前
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
00:27
單車男將共享單車扔落橋兼拍片惹公憤 LocoBike：已著手處理｜有片
突發
3小時前
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關
影視圈
3小時前
近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒0%
近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒
食用安全
7小時前