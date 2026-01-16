2025年全球最繁忙國際機場 香港排第8 同比增長12%

全球旅遊數據和分析公司OAG Aviation Worldwide（OAG）公布2025年全球最繁忙國際機場排名，杜拜機場連續第3年位居第一。香港國際機場（HKG）排第8，客量同比增長12%，是前10名最繁忙機場中同比增長最高的機場。



杜拜機場去年的座位數同比增長4%，達到6240萬，比2019年的水平高出16%，領先排名第二的倫敦希斯路機場1350萬個座位。希斯路場座位數增長1%，達到4900萬，較2019年增長4%。

2025全球最繁忙國際機場TOP 10

排名 機場（國家/地區） 座位數（萬個） 1 杜拜國際機場（阿聯酋杜拜） 6240 2 希斯路機場（英國倫敦） 4900 3 仁川國際機場（南韓首爾） 4300 4 樟宜機場（新加坡） 4260 5 阿姆斯特丹史基浦機場（荷蘭） 4130 6 伊斯坦布爾機場（土耳其） 4120 7 戴高樂機場（法國巴黎） 3960 8 香港國際機場 3870 9 法蘭克福國際機場 3640 10 多哈國際機場 3270

首爾仁川國際機場以4300萬個座位保住第3名的位置，去年的座位數較前一年增長3%，較2019年增長2%。新加坡樟宜機場以4260萬個座位排行第4，比前一年增長3%。

香港國際機場去年的座位數同比增長12%，達到3870萬，位列第8，是頭10位最繁忙機場當中同比增幅大。不過，座位數仍比2019年的水平低14%。

伊斯坦布爾機場被評為第六繁忙的國際機場，與2019年相比增長最快。OAG報告指出，它的座位數對比2019年激增27%，在去年達到4120萬，這個數字也比2024年增長7%。