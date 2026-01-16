Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度國際風箏節｜一家三口騎車被風箏線纏上 飛出21米高架橋身亡

2026-01-16
2026-01-16

印度古加拉特邦國際風箏節每年都會傳出風箏線割喉的致命意外，其中一宗特別觸目。蘇拉特（Surat）一名男子載妻子及7歲女兒，騎電單車跨越高架橋，不幸被風箏線纏上導致電單車失控，全家從21米高的橋上摔落。父女當場身亡，母親則剛好跌在人力車頂，送院後也不治身亡。

事發於在蘇特拉市當地高架橋Chandrashekhar Azad Flyover，14日晚上，35歲男子謝赫（Rehan Shaikh）騎車載着30歲妻子雷哈娜（Rehana）和7歲女兒阿麗莎（Alisha），在高架橋上突然被風箏線纏住。

相關新聞：印度風箏節奪命 風箏線割喉6死

警方表示，謝赫一手試圖解開風箏線，一手繼續駕車，結果電單車失控，一家三口從21米橋上墜地。謝赫和女兒當場死亡，妻子剛好摔在人力車頂，送院後情況危急，但後來也傳出不治身亡。

類似事件15日下午發生在蘇特拉市Anand Villa區，8歲男童博爾斯（Rehansh Borse）和朋友在家附近巷子踩單車時突然被風箏線割喉，導致他摔下單車，傷重不治。

另一宗事件中，48歲男子霍薩馬尼（Sanjukumar Hosamani）在卡納塔克邦騎車時被風箏線割喉，倒下時成功撥通女兒電話求救，但最後仍因大量失血身亡。

