戀愛腦︱父母阻止見男友 17歲女炮製「老鼠藥餐盒」被捕

巴西一名17歲少女因不滿爸媽禁止她和男友見面，涉嫌在爸媽的午餐盒投放老鼠藥，36歲表哥當時也吃下同樣的食物，咬一口發現食物不對勁，立即阻止其他人進食。少女承認落毒，涉嫌謀殺未遂被警方拘捕。

事發於1月7日，這名巴西米納斯吉拉斯州新塞拉納市（Nova Serrana）一名17歲少女凌晨才回家，與母親起衝突。她承認在為家人準備的午餐盒添加老鼠藥，計畫要毒死35歲母親與41歲父親。

表哥覺得口感有異揭發

涉事午餐盒放在雪櫃，是少女父母及表哥帶上班的午餐。36歲表哥吃了一口發現口感奇怪，「好像在吃沙」，他立即阻止其他家人進食，所以少女的父母沒有吃到。表哥接受洗胃後情況穩定。

警方在3人的午餐中發現黑色小顆粒，少女向警方坦承，那是本來家中就有的老鼠藥，因為跟媽媽吵架，一氣之下就在午餐盒加老鼠藥。少女涉嫌謀殺未遂被捕，交由司法處置。