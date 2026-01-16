Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戀愛腦︱父母阻止見男友 17歲女炮製「老鼠藥餐盒」被捕

即時國際
更新時間：17:24 2026-01-16 HKT
發佈時間：17:24 2026-01-16 HKT

巴西一名17歲少女因不滿爸媽禁止她和男友見面，涉嫌在爸媽的午餐盒投放老鼠藥，36歲表哥當時也吃下同樣的食物，咬一口發現食物不對勁，立即阻止其他人進食。少女承認落毒，涉嫌謀殺未遂被警方拘捕。

事發於1月7日，這名巴西米納斯吉拉斯州新塞拉納市（Nova Serrana）一名17歲少女凌晨才回家，與母親起衝突。她承認在為家人準備的午餐盒添加老鼠藥，計畫要毒死35歲母親與41歲父親。

表哥覺得口感有異揭發

涉事午餐盒放在雪櫃，是少女父母及表哥帶上班的午餐。36歲表哥吃了一口發現口感奇怪，「好像在吃沙」，他立即阻止其他家人進食，所以少女的父母沒有吃到。表哥接受洗胃後情況穩定。

警方在3人的午餐中發現黑色小顆粒，少女向警方坦承，那是本來家中就有的老鼠藥，因為跟媽媽吵架，一氣之下就在午餐盒加老鼠藥。少女涉嫌謀殺未遂被捕，交由司法處置。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
6小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
5小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
8小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
20小時前
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
影視圈
7小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
2026-01-15 16:45 HKT
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
4小時前