英國第一貓｜「首席捕鼠大臣」Larry19歲生日 波蘭總統訪英遇「攔路貓」

英國唐寧街首席捕鼠大臣Larry the Cat數天前迎來19歲生日，成為唐寧街最長壽的「官員」，在社交媒體上引發熱議。這隻在2011年由巴特西貓狗之家（Battersea Dogs and Cats Home ）領養的黑白色虎斑貓，原本被帶到首相官邸負責解決鼠患，但卻經常「玩忽職守」，如今早已超越職責範圍，成為政壇長年動盪中的象徵性「人物」。

Larry前幾日滿19歲。路透社

政壇「常青貓」滿19歲

在過去15年，Larry先後「共事」六任首相，見證英國多次政權更替與危機。他常被拍到慵懶地躺在唐寧街門前台階，神態自若地看著政客進出，成為不少英國人眼中最可愛的政治常客，深受大衆喜愛。Larry的官方帳號與動物慈善團體近日亦發文慶祝貓誕，提醒大家這位英國最知名的居民之一來自動物救援站，呼籲公眾關注領養代替購買的理念，為慶祝活動增添了一抹溫情。

交平台上，許多貼文稱讚拉里是英國政壇的「常青樹」，已見證無數政治承諾的起落，是首相府的「老員工」。儘管Larry鮮少出動捕鼠，更多時候是在陽光下打盹或迎接訪客，但不少人認為，他在緊張時局中扮演了「療癒國民情緒」的角色。

差點絆倒攝影師成焦點

波蘭總統納夫羅茨基周二到訪唐寧街。美聯社

就在過完生日幾天後，Larry 上演了一齣小插曲。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）本周二（1月13日）到訪唐寧街與英國首相施紀賢會面時，Larry在門口小憩，意外絆倒一名攝影師，攝影師雙手握著的兩台相機險些「殉職」。



Larry 雖年事已高，卻身手矯健地逃之夭夭。攝影師身後的波蘭總理則平靜地隨之步出門口。兩國領袖會晤其間，討論了英軍駐波與波蘭直升機飛行員赴英受訓等合作事宜。隨著Larry進入第20個年頭，但他絲毫沒有退出公眾視野的跡象，他持續出現在公衆視野，帶來了一種難得的熟悉感。

