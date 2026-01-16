Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西水上樂園︱救生員幫客撿婚戒 吸入排水口受困15分鐘溺亡

更新時間：15:36 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-16 HKT

巴西一名24歲救生員為了幫遊客撿回掉落在池中的結婚戒指，不幸被泳池排水系統吸住，導致他受困在池中溺斃。

事件13日發生在巴西聖保羅州伊圖佩瓦市（Itupeva）當地水上遊樂園「Wet'n Wild」，24歲救生員多明哥斯（Guilherme da Guerra Domingos）為了幫助遊客，意外被排水系統吸住。

相關新聞：長髮捲入排水口女童困泳池底 家人發現時已溺斃

當地媒體最初報導道指多明哥斯工作時因突發疾病身亡。然而警方報告顯示，他在遊樂設施Water Bomb被吸入排水系統。

家人表示，排水系統吸力非常強，多明哥斯身上留下一大片瘀青。由於吸力太大，其他救生員也束手無策，多明哥斯在水中受困長達15分鐘。

相關新聞：恐怖泳池｜疑遭吸入排水口 清遠7歲女童身亡

水上樂園表示，多明哥斯在園內已工作2年，於去年10月才升職成為首席救生員，他是一名善良開朗、有愛心的人，目前園方正在與相關部門合作。

水上遊樂園強調，Water Bomb設施底部沒有設置排水口，其液壓系統是採側邊排水設計，排水口位置與滑梯出口、遊客離開泳池的方向皆是相反。市政府也在聲明中表示，水上遊樂園的營運符合所有必要文件要求。

