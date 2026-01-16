Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹麥外相：格陵蘭人絕不受美金錢誘惑 強調丹麥有清晰紅線

即時國際
更新時間：14:59 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:59 2026-01-16 HKT

丹麥外相拉斯穆森表明，丹麥從未同意成立旨在討論「美國如何獲得格陵蘭島」的所謂工作組，並強調丹麥在格陵蘭島問題上有「清晰的紅線」，即美國必須尊重丹麥與格陵蘭島的主權。拉斯穆森又指出，他很確定格陵蘭人不會受到美國金錢誘惑而加入美國。

受各界矚目的格陵蘭、丹麥、美國三方會談本周三（14日）在華盛頓落幕，拉斯穆森接受美國霍士新聞訪問時表示，他不相信也不希望美國會入侵格陵蘭，因為這將會讓北約瓦解，目前三方都對北極地區的安全有共識，希望可以透過現有架構用更正面的態度去找出合理並能讓大家接受的解決方式。

情報顯示：華軍艦久未經該

拉斯穆森表示，丹麥了解美國對於北極地區安全的疑慮，但這必須要建立在事實上的對話，他表示丹麥與美國的情報都顯示，中國戰艦已經許久未經過當地，格陵蘭當地也絕對沒有中國投資，他說在他擔任2任丹麥總理期間明確阻擋中國資金進入格陵蘭的基礎建設。

據丹麥媒體報道，美國白宮新聞秘書萊維特周四（15日）在白宮記者會上聲稱，美方與丹麥、格陵蘭島方面在華盛頓舉行會晤後同意成立一個工作組，繼續「就美國獲得格陵蘭島一事進行技術討論」，並強調總統特朗普希望美國「獲得」格陵蘭島。

指美須尊重丹麥及格陵蘭主權

拉斯穆森當天在接受丹麥電視二台採訪時回應說，丹麥在格陵蘭島問題上有「清晰的紅線」，即美國必須尊重丹麥與格陵蘭島的主權。他表示，美方上述說法預示著未來談判將「非常、非常困難」。

拉斯穆森和格陵蘭島自治政府外交部長莫茨費爾特14日到訪美國，與美國副總統萬斯、國務卿魯比奧會晤。拉斯穆森在會晤後強調，丹麥和美國之間就格陵蘭島問題存在「根本性分歧」。

拉斯穆森在訪談中被問及是否相信美國可以透過支付每個格陵蘭人超過丹麥補助的金額，然後讓格陵蘭人投票表決是否脫離丹麥。

「不應把人當交易品」

拉斯穆森表示，美國當然有可能這樣做，但格陵蘭人不會接受，因為最新的民調顯示只有6%的格陵蘭人想成為美國人。

主持人接著問，若一個人發50萬美元（約390萬港元）呢？他們不會投票脫離丹麥嗎？拉斯穆森堅定的表示，不可能。他接著說，美國也絕不可能在格陵蘭島支付北歐式的社會福利。

他也表示，現在已經是2026年，跟人做交易可以，但不應該把人當作交易品。這是丹麥的底線。

