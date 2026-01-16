Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自閉症芭比新登場 配備平板、指尖陀螺 提倡多元包容

即時國際
更新時間：12:56 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:56 2026-01-16 HKT

芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）宣布推出1款患有自閉症的芭比娃娃，成為該公司多元包容系列的最新成員。美泰兒迄今已推出唐氏症芭比、視障芭比、第1型糖尿病芭比、患有白斑症的肯尼與芭比，以及有助促進時尚娃娃系列多元包容的其他產品。

美泰兒今次與非牟利組織「自閉症自我倡議網絡」（Autistic Self Advocacy Network）攜手合作，歷時逾18個月研發出這款芭比娃娃。這個組織致力維護自閉症人士權益及改善他們在媒體中的形象。

患有自閉症的芭比娃娃，成為多元包容系列的最新成員。路透社
患有自閉症的芭比娃娃，成為多元包容系列的最新成員。路透社

美泰兒新聞稿指出，這款芭比旨在呈現自閉症患者以哪些方式感知並理解周遭世界。

眼神稍微側向一邊

自閉症芭比的眼神稍微側向一邊，呈現自閉症患者有時避免與他人眼神直接交流。

美泰兒也為這款娃娃設計活動式手肘和手腕，展現部分自閉症患者用來處理感官資訊或表達興奮的行為，像是自我刺激、拍手和其他手勢。

建議售價約92港元

美泰兒說明，每個自閉症芭比會戴上降噪耳機，左手拿著粉紅色平板裝置，仿照部分語言障礙的自閉症患者溝通時使用的工具，右手大姆指戴著粉紅色指夾式指尖陀螺，並穿著平底鞋，以提升芭比穩定性和方便活動。

自閉症芭比在美泰兒官網、美國大型零售商Target門市上架，建議售價11.87美元（約92港元）；零售巨頭沃爾瑪（Walmart）預計3月起開賣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前