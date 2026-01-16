以巴衝突 | 特朗普宣告和平委員會成立 加沙停火邁新階段 以軍續炸釀10死

美國總統特朗普周四（15日）宣布加沙地帶的和平委員會成立，這是美國支持終結加沙戰火計劃第2階段關鍵部分，由特朗普親自擔任和平委員會主席，負責監管戰後加沙的過渡治理。與此同時，以色列軍方周四（15日）繼續對加沙發動空襲，造成至少10人死亡，其中包括哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅的一名指揮官。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文說：「我非常榮幸地宣布和平委員會已經成立。」他還說成員名單將很快公布。

相關新聞：

以巴衝突｜加沙停火協議第二階段啟動 巴方就成立獨立委員會達共識

特朗普宣告加沙和平委員會成立。路透社

加沙到處頹垣敗瓦。新華社

以軍空襲行動持續，加沙續受到嚴重破壞。路透社

加沙南部汗尤尼斯帳篷城有大批難民入住。路透社

特朗普親任和平委員會主席

他說：「我可以肯定地說，這是歷來最偉大、最具聲望的委員會。」

根據美國白宮去年9月發布關於加沙停火與戰後安排的20點計劃，和平委員會將監督加沙地帶戰後過渡治理，特朗普將擔任和平委員會主席。去年10月在埃及舉行的加沙和平峰會上，特朗普稱一些與會領導人有意加入和平委員會。

美國支持的加沙和平計劃最初在去年10月10日生效，促使所有被哈馬斯扣押的人質獲釋以及加沙停火。目前邁入第2階段，但仍有問題懸而未決。

停火協議生效後 以軍事行動釀451死

加沙衞生部說，自停火協議生效以來，以軍在加沙的軍事行動已造成451人死亡。

據巴勒斯坦通訊社報道，以軍15日對加沙城、代爾拜拉赫、努賽賴特難民營等加沙地帶多個地點發動空襲，一日內造成至少10名巴勒斯坦人死亡。半島電視台稱，以軍當晚對代爾拜拉赫兩處房屋的空襲造成6人死亡，其中包括一名卡桑旅指揮官。

哈馬斯籲美追究以色列責任

一名哈馬斯高級官員表示，今次襲擊暴露了以色列破壞停火協議的意圖，會導致危險局勢升級，呼籲美國追究以方責任。

對巴勒斯坦方面來說，核心問題仍是以色列從加沙全面撤軍，這一步驟包含在計劃架構中，但未公布詳細的時間表。

與此同時，哈馬斯拒絕公開承諾全面解除武裝，而以色列堅持這項要求不容談判。

但特朗普表示，在埃及、土耳其和卡塔爾的支持下，將與哈馬斯達成一項全面的去軍事化協議。