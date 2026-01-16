首爾江南貧民區大火 濃煙竄天 300消防撲救

南韓首爾江南區號稱全國最富裕，與區內貧困的九龍村棚戶形成強烈對比。九龍村在周五（16日）清晨時分突然發生大火，當局緊急出動近300人、85輛消防車到場撲救，並疏散近50人。所幸目前無人傷亡，但火勢可能蔓延至附近山區。

據韓聯社報道，火警在凌晨5時左右發生，地點位於九龍村第4區，該村是首爾僅存的幾個棚戶區之一。現場火勢猛烈，導致47人被迫撤離家園。

憂火勢蔓延附近山區

當局派出297名消防員和85輛消防車前往現場，並尋求部署消防直升機。但由於能見度低，直升機無法起飛。內政部指示相關部門調動所有可用人員和設備投入救援和滅火工作。

消防當局因擔憂火勢可能蔓延至附近山區，當地時間上午5時10分左右發第一級應對警報。之後隨著火勢擴大，於上午8時49分將應對級別提升至第二級，以部署更多人員防止火勢蔓延至附近山區和該村第五區。當局也限制失火區域附近良才大路部分路段的交通。

空屋首先起火 暫無傷亡

目前失火確切原因仍待調查，報道指，消防員最初是接獲報警表示一棟空屋發生火災後，立即趕往現場灌救。

目前尚未傳出任何傷亡報告，隨著火勢蔓延至第5區，受災居民人數很可能會進一步增加。

九龍村是位於江南的最後寮屋區，有許多違規建築，居民多是資源回收者以及買不起市區房子的低收入年輕人，與周遭高樓形成強烈對比。該區環境惡劣，常有火警，目前正計畫都更改建為現代住宅區，不過開發進度受阻。

與富裕江南區形成強烈對比

至於江南區則是南韓房價最高的地區之一，聚集高端精品、米芝蓮高檔餐廳、韓流經紀公司和大型購物中心。

而今次失火的九龍村就位於江南區邊緣，該村於上世紀80年代形成，當時由於市政府推行開發項目，該地區的低收入居民被迫搬離家園。

由於九龍山腳下非法搭建的簡易房屋因使用易燃材料，極易發生電氣故障和火災。該地區被認為是江南區最後一片貧民窟，極待改造。