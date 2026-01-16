Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

封鎖委內瑞拉石油出口 美軍加勒比海再扣油輪 2個月內第6艘

即時國際
更新時間：10:13 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:13 2026-01-16 HKT

美國南方司令部證實，美軍於當地時間周四清晨在加勒比海與中南美洲周邊海域，扣押油輪「韋羅妮卡號」（Veronica），這是2個月內第美軍扣押的第6艘油輪，顯示華府正全面執行針對委內瑞拉石油出口的全面封鎖行動。

「韋羅妮卡號」懸掛南美洲國家圭亞那國旗，根據登記資料，它又名「伽利略號」，由一家俄羅斯公司擁有及營運，最後一次發送位置資訊是在1月3日，當時它停泊在阿魯巴島海岸附近，位於委內瑞拉主要石油碼頭以北。根據它當時發送的數據，船上裝載了部分原油。

相關新聞：
油輪追逐戰｜美追截赴委內瑞拉油輪近2周船身突畫「俄國旗」俄要美停手

影片顯示油輪在加勒比海航行，遭美軍鎖定。路透社
影片顯示油輪在加勒比海航行，遭美軍鎖定。路透社
影片顯示，美軍鎖定油輪。法新社
影片顯示，美軍鎖定油輪。法新社
今年1月14日，遭美軍扣押的另一艘油輪「貝拉1號」。美聯社
今年1月14日，遭美軍扣押的另一艘油輪「貝拉1號」。美聯社

掛圭亞那國旗 由俄公司擁有及營運

今次最新扣押油輪行動由「南方之矛聯合特遣隊」（Southern Spear）執行，在支援國土安全部任務下，美國海軍陸戰隊與水兵自航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）出動，全程未發生衝突。

國土安全部長諾姆在社交媒體上發文稱，美國海岸防衛隊於周四清晨登上了「韋羅妮卡號」油輪。諾姆並發布一段黑白短片，顯示直升機在油輪甲板上空盤旋，武裝士兵透過繩索降落到甲板上。

美軍游繩空降油輪甲板

南方司令部強調，該油輪此前曾駛過委內瑞拉水域，違反美國總統特朗普先前對加勒比海「受制裁船隻」所設立的海上封鎖令，屬於非法營運行為。該司令部重申，未來「所有離開委內瑞拉的石油，必須經過合法且獲得美方協調的程序」。

今次扣押「韋羅妮卡號」行動，使美國自去年12月10日以來，在加勒比海與大西洋地區攔截油輪的次數增至6次。華府當時宣布，對委內瑞拉石油實施「全面且徹底的封鎖」，以回應與加拉加斯之間日益升高的緊張局勢。

先前遭扣押的船隻，包括本月較早前在加勒比海遭登檢的油輪，以及一艘懸掛俄羅斯國旗的「貝拉1號」（Bella 1），該船曾在加勒比海逃過首次攔截，之後於北大西洋再度遭美軍扣查。此外，還包括「索菲亞號」、12月20日遭扣押的巴拿馬籍超級油輪「世紀號」（Centuries），以及12月10日被攔截的「船長號」（Skipper）。

委內瑞拉斥國際海盜行為

美國於1月3日對委內瑞拉發動軍事行動，捉拿了委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並將2人押送至紐約受審，2人在首次出庭時，對毒品與武器相關指控均否認犯罪。

委內瑞拉政府強烈譴責美方扣押油輪的行動，指控這是「國際海盜行為」。不過華府則回應，相關作為是為了打擊「影子船隊」，以確保制裁與封鎖措施能有效落實。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
14小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
13小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
18小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
13小時前
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
11小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2026-01-15 09:00 HKT
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
14小時前
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
股市
5小時前