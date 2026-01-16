封鎖委內瑞拉石油出口 美軍加勒比海再扣油輪 2個月內第6艘

美國南方司令部證實，美軍於當地時間周四清晨在加勒比海與中南美洲周邊海域，扣押油輪「韋羅妮卡號」（Veronica），這是2個月內第美軍扣押的第6艘油輪，顯示華府正全面執行針對委內瑞拉石油出口的全面封鎖行動。

「韋羅妮卡號」懸掛南美洲國家圭亞那國旗，根據登記資料，它又名「伽利略號」，由一家俄羅斯公司擁有及營運，最後一次發送位置資訊是在1月3日，當時它停泊在阿魯巴島海岸附近，位於委內瑞拉主要石油碼頭以北。根據它當時發送的數據，船上裝載了部分原油。

影片顯示油輪在加勒比海航行，遭美軍鎖定。路透社

影片顯示，美軍鎖定油輪。法新社

今年1月14日，遭美軍扣押的另一艘油輪「貝拉1號」。美聯社

掛圭亞那國旗 由俄公司擁有及營運

今次最新扣押油輪行動由「南方之矛聯合特遣隊」（Southern Spear）執行，在支援國土安全部任務下，美國海軍陸戰隊與水兵自航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）出動，全程未發生衝突。

國土安全部長諾姆在社交媒體上發文稱，美國海岸防衛隊於周四清晨登上了「韋羅妮卡號」油輪。諾姆並發布一段黑白短片，顯示直升機在油輪甲板上空盤旋，武裝士兵透過繩索降落到甲板上。

美軍游繩空降油輪甲板

南方司令部強調，該油輪此前曾駛過委內瑞拉水域，違反美國總統特朗普先前對加勒比海「受制裁船隻」所設立的海上封鎖令，屬於非法營運行為。該司令部重申，未來「所有離開委內瑞拉的石油，必須經過合法且獲得美方協調的程序」。

今次扣押「韋羅妮卡號」行動，使美國自去年12月10日以來，在加勒比海與大西洋地區攔截油輪的次數增至6次。華府當時宣布，對委內瑞拉石油實施「全面且徹底的封鎖」，以回應與加拉加斯之間日益升高的緊張局勢。

先前遭扣押的船隻，包括本月較早前在加勒比海遭登檢的油輪，以及一艘懸掛俄羅斯國旗的「貝拉1號」（Bella 1），該船曾在加勒比海逃過首次攔截，之後於北大西洋再度遭美軍扣查。此外，還包括「索菲亞號」、12月20日遭扣押的巴拿馬籍超級油輪「世紀號」（Centuries），以及12月10日被攔截的「船長號」（Skipper）。

委內瑞拉斥國際海盜行為

美國於1月3日對委內瑞拉發動軍事行動，捉拿了委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並將2人押送至紐約受審，2人在首次出庭時，對毒品與武器相關指控均否認犯罪。

委內瑞拉政府強烈譴責美方扣押油輪的行動，指控這是「國際海盜行為」。不過華府則回應，相關作為是為了打擊「影子船隊」，以確保制裁與封鎖措施能有效落實。