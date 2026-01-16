Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委內瑞拉反對派領袖轉贈諾貝爾和平獎 白宮：特朗普擬保留獎章

即時國際
更新時間：09:13 2026-01-16 HKT
發佈時間：09:13 2026-01-16 HKT

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）周四（15日）在白宮會晤美國總統特朗普，期間將自己的諾貝爾和平獎獎章轉贈予對方，讚揚其對委內瑞拉自由的獨特承諾。特朗普其後在社交平台Truth Social發文證實此事，並大讚馬查多，形容她此舉是一種美好的相互尊重姿態。

特朗普發文，高度讚賞馬查多獻給他諾貝爾和平獎，以表彰他所做的工作。他說：「她（馬查多）是一位了不起的女性，經歷了很多苦難。」

特朗普發文：馬查多是一位了不起的女性

他還補充說，馬查多向他贈送獎章，是「一種美好的相互尊重的姿態」，並表示非常感謝她。

白宮官員證實，特朗普打算保留這枚獎章。

在訪問華盛頓之前，馬查多自上月前往挪威後就一直沒有公開露面。她的女兒在挪威代表她領取了諾貝爾獎章。在挪威出席頒獎典禮之前，她已經在委內瑞拉躲藏了11個月。

相關新聞：馬查多擬將和平獎「轉送」特朗普 挪威諾貝爾研究所：不可轉讓或撤回

然而，馬查多在與特朗普會面後，向等候在白宮大門附近的數十名歡呼雀躍的支持者致意，並停下來擁抱許多人。 

她表示：「我認為今天對我們委內瑞拉人來說是歷史性的一天。」這也是她和特朗普首次面對面會談。

馬查多：可指望特朗普

相關新聞：傳特朗普向挪威財相表明 想拿諾貝爾和平獎

馬查多離開白宮後，向聚集在大門外的支持者發表講話，以西班牙語表示：「我們可以指望特朗普總統。」

她隨後以英語對記者說：「我已將諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統」，稱這是「對他為了我們自由所做出承諾的肯定」。

馬查多在白宮總共停留了大約2個半小時。之後，她與兩黨參議員舉行了閉門會議。她關於將諾貝爾獎贈予特朗普的言論是在這些會議之後發表的。

特朗普常公開表達自己渴望獲得諾貝爾和平獎，當這個獎項頒給馬查多且她去年決定接受此榮譽時，特朗普表達過不滿。

諾貝爾委員會：和平獎不可轉讓

相關新聞：馬查多擬將和平獎「轉送」特朗普 挪威諾貝爾研究所：不可轉讓或撤回

馬查多上周表示會與特朗普分享這項榮譽，但諾貝爾委員會隨後澄清，這個獎項不可轉讓。

美軍1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕時任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之後，特朗普並未表態支持馬查多為委內瑞拉的新領導人。馬查多陣營宣稱在2024年高度爭議的選舉中獲勝。

特朗普選擇與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）打交道，羅德里格斯在馬杜羅執政時擔任副總統。

白宮：特朗普支持時機成熟時舉行選舉

在特朗普與馬查多會晤期間，白宮新聞秘書萊維特稱馬查多是一把傑出而勇敢的聲音，但萊維特也表示，今次會晤並不意味特朗普對馬查多的看法發生了改變，稱這是「一個現實的評估」。

特朗普曾表示，馬查多很難領導委內瑞拉，因為她「在國內既沒有支持也沒有尊重」。

萊維特接著表示，特朗普支持「在時機成熟時」舉行新的委內瑞拉選舉，但沒有說明他認為何時才是合適的時機。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
14小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
13小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
19小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
13小時前
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
11小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2026-01-15 09:00 HKT
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
14小時前
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
股市
5小時前