伊朗示威｜白宮：特朗普施壓  德黑蘭擱置處決800示威者

即時國際
更新時間：09:09 2026-01-16 HKT
發佈時間：09:09 2026-01-16 HKT

受到美國總統特朗普（Donald Trump）連番強硬警告及軍事部署威懾，美伊緊張局勢出現微妙轉折。白宮今日（16日）透露，伊朗政府已暫時擱置原定處決800名抗議民眾的計劃。

美國波斯灣地區盟友反對動武

白宮公布的消息指，在特朗普多次公開警告將對強力鎮壓示威者作出「嚴厲回應」後，伊朗政府決定暫停昨日原定的800起處決案。特朗普早前曾揚言，若德黑蘭持續對示威者動用暴力，美方不排除動用武力介入。

根據總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」統計，至今已有3428名抗議者死亡，且因資訊封鎖，實際死亡人數可能遠超此數。路透社

儘管特朗普一度表現極度強硬，甚至已向中東增派導彈驅逐艦，但據報波斯灣地區盟友對爆發全面戰爭持保留態度，令特朗普在最終下達軍事打擊指令前有所顧慮。白宮新聞秘書箂維特（Karoline Leavitt）重申，儘管目前未有即時軍事行動，但特朗普會繼續保留所有可能的制裁與干預手段。

示威潮死亡人數恐逾3000

伊朗近期爆發建國以來最大規模的反政府抗議，雖然在當局切斷網絡及武力鎮壓下，街頭示威潮在一週內明顯消退，但危機未除。根據總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）統計，至今已有3428名抗議者死亡，且因資訊封鎖，實際死亡人數可能遠超此數。

伊朗目前的亂局源於長期遭國際孤立導致經濟下滑，而核子計劃引發的制裁更是雪上加霜。美國財政部今日加碼，宣布對多名涉及鎮壓的伊朗官員祭出新一波制裁，試圖透過經濟鎖喉迫使德黑蘭讓步。

白宮表示，將持續密切監控伊朗境內的情勢變化。雖然800名示威者暫時逃過死劫，但德黑蘭當局的後續作為將決定美國下一步的政策走向。

