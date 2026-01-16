Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷烏得勒支市中心突爆炸起火 多棟建築物損毀至少4傷

更新時間：08:34 2026-01-16 HKT
發佈時間：08:34 2026-01-16 HKT

荷蘭中西部烏得勒支市中心周四（15日）下午突然發生巨大爆炸，並引發大火，多棟建築物損毀，部份局部倒塌，至少4人受傷。電視畫面顯示，歷史悠久的市中心上空煙霧瀰漫，街道上則有瓦礫散落，暫時未悉爆炸起因。

當地媒體引述目擊者報道，爆炸連續發生2次，第2次較為輕微。爆炸後有建築物起火，四周濃霧密布。周邊街道已被封鎖，到處散落碎玻璃，至少有10輛救護車抵達現場。爆炸原因尚不清楚。

醫學中心設門診專治傷者

烏得勒支大學醫學中心已開設專門門診治療傷者，紅十字會則呼籲義工盡速前往協助。安全部門說，傷亡數字有可能上升。

官方呼籲民眾遠離事發地點，指緊急救援人員已趕赴現場。

市長迪克斯瑪（Sharon Dijksma）告訴荷蘭廣播基金會（NOS）：「瓦礫堆下可能也還有人被困。」

造成周邊巨大破壞

迪克斯瑪表示，警方正在進行調查，並說：「這次爆炸對我們城市的中心地帶造成了巨大衝擊，每個人都深感震驚，尤其是爆炸地點附近的居民。」

現場是住宅區街道，爆炸發生後，周邊受到重大破壞，恐慌民眾紛紛跑往附近的購物街。目擊者施羅弗斯（Margot Schroevers）接受NOS訪問時說：「我當下就知道情況不妙，地面都在震動。」

或有人被埋廢墟

緊急救援部門發言人哈斯諾特（Sjaak Haasnoot）表示：「目前很難說有多少人被埋在廢墟下，消防部門無法進入建築物，因為它仍然不穩定。」

消防員表示，他們正在調查如何安全地搜索被摧毀建築的廢墟，以確定是否有人被困住。房屋受損的居民已被安置在附近一家酒店。

