FBI罕見搜索《華郵》記者住家 疑涉國防部外判商洩密

美國聯邦調查局（FBI）周三（14日）搜查《華盛頓郵報》一名記者位於維珍尼亞州的住所，據指與國防部機密遭外洩有關，司法部長稱，搜索是應國防部要求。FBI幹員搜查記者住所做法極為罕見，此事顯示特朗普政府打壓新聞媒體的行動再度升級。

綜合美媒報道，司法部長邦迪在社交平台說明，該名記者「從五角大廈承包商獲取非法洩漏的訊息並予以報道」。邦迪警告，特朗普政府絕不容許非法洩漏機密的行為。

《華郵》記者納坦森（Hannah Natanson）遭FBI搜索。

住所遭搜查的是《華郵》記者納坦森（Hannah Natanson），她近1年來持續報道特朗普政府解僱聯邦員工，根據政策重新指派大多數人力的舉動。許多丟了飯碗的公務員向她表達憤怒、沮喪與恐懼。納坦森近幾個月也撰寫多篇有關美國向委內瑞拉施壓的報道，包括委國總統馬杜羅被捕事件。還有一篇報道引用了政府文件，描述在梵蒂岡的外交會晤。

納坦森自稱向1169名聯邦僱員採訪對象提供聯繫方式，以了解特朗普政府執政後的動盪局勢。去年12月，納坦森撰寫《我是華郵「聯邦政府內幕管道」》一文透露採訪內幕，提及不斷接獲離任與現任公務員給以短訊、電話表達對當局的不滿。例如，一名國防部消息人士向她表示「我理解箇中風險，但公布真相與事實遠比風險重要」，一名司法部人員透過短訊稱「我從沒想過自己會洩露這種訊息」。

納坦森（Hannah Natanson）近1年來持續報道特朗普政府解僱聯邦員工一事。 X截圖

《華郵》發表一篇報道稱，報社周三上午接獲傳票，要求提供一名政府承包商的資料。FBI幹員在納坦森駐所查扣了筆記型電腦、1部手機及1隻智能手錶。《華郵》總編輯穆雷（Matt Murray）致函員工說明時強調，納坦森與《華郵》均非調查重點，但「非比尋常、咄咄逼人的行動令人深深擔憂」，引發新聞工作受憲法保護程度的嚴重疑慮。

美國1980年代已有法律禁止當局對記者採訪素材發出搜索令，除非當事記者涉嫌罪行與這些資料有關。特朗普周三下午說，政府逮到一名「情節極其重大的洩密者」，涉嫌洩漏委內瑞拉相關消息。他暗示調查行動仍在進行，「可能還有其他案件，我們會及時通知各位，正密切追查中」。

FBI罕見搜索《華郵》記者住家。 美聯社

法庭文件顯示，受查的是馬里蘭州一名系統管理外判工人佩雷斯-盧戈內斯（Aurelio Perez-Lugones），此人擁有最高級別資訊保安權限，幾個月來被懷疑非法處理了與某國有關的機密資訊。一名官員稱，FBI探員準備逮人時他正與記者聊天，聊天紀錄內有機密資料。當局在他的午餐和與地下室查獲非法取得並帶走的機密資料。他被指控列印了未經授權查閱的機密文件，今年還針對一份政府活動相關機密報告做了筆記。