沙特「最長壽」142歲人瑞逝世 老當益壯130歲仍想娶老婆

沙特阿拉伯「最長壽」人瑞逝世，享嵩壽142歲！這名自稱出生於1884年的長者納賽爾（Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei），1月8日在利雅德逝世。他的一生跨越3個世紀，見證了沙特開國至今的王朝更迭，膝下子孫多達134人。

未載入世界紀錄有原因

據報納賽爾生於1884年，沙特阿拉伯王國在他出生後近半個世紀才統一。他一生有7個妻子，110歲高齡才娶了一名29歲女子，130歲時還說想再娶。

沙特「最長壽」142歲人瑞納賽爾逝世。 網上圖片

納賽爾生前以虔誠信仰見稱，家人透露他一生曾參加過40多次麥加朝覲（Hajj）。他的喪禮於達蘭阿勒雅努布（Dhahran Al Janoub）舉行，逾7000名民眾來送別，隨後他安葬於故鄉阿爾拉希德村（Al Rashid）。

納賽爾活出142歲超高齡，但沒有被錄入健力士世界紀錄。英國老化研究學會（BSRA）主席溫科夫（David Weinkove）表示，雖然不能完全排除142歲的可能性，但此紀錄「極度不可信」。他指出，許多發展中地區早期的人口普查與身份登記並不完善，精確年齡難以考證。

溫科夫從生物學角度分析，人類活到100歲後，每多活一年的機率僅約50%，「就像擲硬幣一樣，要活到142歲，難度等於連續擲40次硬幣而每次都出現人頭，雖然理論上可行，但現實中幾乎不可能發生。」