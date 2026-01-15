Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nokia神話｜利比亞商人買「潮流手機」16年後才收到 無奈開箱哭笑不得

即時國際
更新時間：21:06 2026-01-15 HKT
發佈時間：21:06 2026-01-15 HKT

進入人人網購的年代，一般人「早收貨早享受」可能一天都不想等。利比亞一名手機商人近日卻收到整整遲到16年的「時尚款手機」，令他哭笑不得。

這批貨遲到這麼久，背後故事也令人唏噓─利比亞一直處於內戰狀態，物流和海關等基本公共服務無法運作，導致一些貨物滯留在倉庫長達10多年。

據Odity Central及Intel Region等名國網站報道，這名利比亞商人在2010年訂購一批當時流行的滑蓋式手機及摺機。網上瘋傳的開箱影片中，可以看到這位身份不明的手機商人，從一個紅色大塑膠袋裡拿出至少20多部手機，款式都是當年最流行，包括紅白色的Nokia 5530。

這名商人和朋友開玩笑地問道：「這些是手機還是古董？」

諷刺的是，手機賣家和收貨人實際上相距僅幾公里，訂單卻耗時16年才完成。網民笑指Nokia「復古機」具有收藏價值，可能仍然有市場。

利比亞受獨裁總統、「狂人」卡達菲統治長達42年，直到2011年倒台並遭射殺，之後利比亞陷入內戰，至今仍處於分裂狀態，由位於的黎波里和東部的兩個敵對政權控制。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:11
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
44分鐘前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:11
屯門開槍全過程曝光｜ 男子衝入Donki廚房掠刀 對峙間衝入人群 警轟兩槍救回女人質
突發
1小時前
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
5小時前
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
8小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
10小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
01:19
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
6小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
4小時前
宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單
宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單
社會
3小時前