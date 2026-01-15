Nokia神話｜利比亞商人買「潮流手機」16年後才收到 無奈開箱哭笑不得

進入人人網購的年代，一般人「早收貨早享受」可能一天都不想等。利比亞一名手機商人近日卻收到整整遲到16年的「時尚款手機」，令他哭笑不得。



這批貨遲到這麼久，背後故事也令人唏噓─利比亞一直處於內戰狀態，物流和海關等基本公共服務無法運作，導致一些貨物滯留在倉庫長達10多年。

據Odity Central及Intel Region等名國網站報道，這名利比亞商人在2010年訂購一批當時流行的滑蓋式手機及摺機。網上瘋傳的開箱影片中，可以看到這位身份不明的手機商人，從一個紅色大塑膠袋裡拿出至少20多部手機，款式都是當年最流行，包括紅白色的Nokia 5530。

這名商人和朋友開玩笑地問道：「這些是手機還是古董？」

諷刺的是，手機賣家和收貨人實際上相距僅幾公里，訂單卻耗時16年才完成。網民笑指Nokia「復古機」具有收藏價值，可能仍然有市場。

利比亞受獨裁總統、「狂人」卡達菲統治長達42年，直到2011年倒台並遭射殺，之後利比亞陷入內戰，至今仍處於分裂狀態，由位於的黎波里和東部的兩個敵對政權控制。