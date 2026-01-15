Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際太空站首次醫療撤離 4名太空人安全返回地球

即時國際
更新時間：19:20 2026-01-15 HKT
發佈時間：19:20 2026-01-15 HKT

國際大空站一名太空人出現健康問題，須提前結束任務返回地球，同組合共4名太空人已安全返回地球，於加洲聖地牙哥時間午夜12時41分（本港周四下午4時41分）降落在太平洋。這是國際太空站歷史上首次醫療撤離。

史上首次醫療撤離

4名太空人分別是美國太空總署（NASA）的卡德曼（Zena Cardman）和芬克（Mike Fincke）、日本太空人油井龜美也和俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。為了保護醫療私隱，NASA並沒有透露是哪位太空人不適以及具體病情。 

日本太空人油井龜美也。 美聯社
日本太空人油井龜美也。 美聯社
俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。 美聯社
俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。 美聯社
美國太空人芬克（Mike Fincke）。 美聯社
美國太空人芬克（Mike Fincke）。 美聯社

太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社
太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社

這次太空任務於2025年8月展開，計畫至少停留6個月，原定數周後才返航。他們離開國際太空站不到11小時就回到地球。返回艙指揮官、NASA太空人卡德曼說：「回家真好。」

據悉，感到不適的太空人已在太空站內接受過牙痛和耳痛等的治療。儘管太空人在軌道上情況穩定，NASA希望他盡快返回地球，接受妥善的治療和診斷。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
3小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
9小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
5小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
7小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
3小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
8小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
11小時前