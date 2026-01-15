國際太空站首次醫療撤離 4名太空人安全返回地球

國際大空站一名太空人出現健康問題，須提前結束任務返回地球，同組合共4名太空人已安全返回地球，於加洲聖地牙哥時間午夜12時41分（本港周四下午4時41分）降落在太平洋。這是國際太空站歷史上首次醫療撤離。

史上首次醫療撤離

4名太空人分別是美國太空總署（NASA）的卡德曼（Zena Cardman）和芬克（Mike Fincke）、日本太空人油井龜美也和俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。為了保護醫療私隱，NASA並沒有透露是哪位太空人不適以及具體病情。

日本太空人油井龜美也。 美聯社

俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。 美聯社

美國太空人芬克（Mike Fincke）。 美聯社

太空人醫療撤離，乘搭「龍飛船」安全降落在太平洋。 美聯社

這次太空任務於2025年8月展開，計畫至少停留6個月，原定數周後才返航。他們離開國際太空站不到11小時就回到地球。返回艙指揮官、NASA太空人卡德曼說：「回家真好。」

據悉，感到不適的太空人已在太空站內接受過牙痛和耳痛等的治療。 儘管太空人在軌道上情況穩定，NASA希望他盡快返回地球，接受妥善的治療和診斷。