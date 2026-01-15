Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓外交部：16日起予中國公民免簽待遇 最多停留14日

即時國際
更新時間：16:46 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:46 2026-01-15 HKT

菲律賓外交部15日宣佈，明天起予中國公民14日免簽證入境待遇。免簽入境安排有效期為一年。

菲律賓外交部指，自2026年1月16日起，中國公民可免簽入境菲律賓，停留時間最長為14天。政策僅適用於經馬尼拉和宿務機場入境的遊客，且14天的停留期限不可延長。

菲律賓外交部表示，「這項措施符合總統關於促進貿易、投資和旅遊，以及加強兩國人文交流的要求」。又指，中國公民只要是出於旅遊或商務目的，便可以享有免簽證入境菲律賓的優惠。

前赴菲律賓的中國公民，要享有免簽證待遇，需要有具備有效期逾六個月的護照、已確認的酒店住宿或預訂信息、以及前往下一個目的地的返程或續程機票。

聲明又指，會核查旅客的不良紀錄，以確保安全及公共秩序。

 

