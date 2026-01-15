Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜基輔-20℃水電供暖全斷 烏克蘭宣布能源緊急狀態

即時國際
更新時間：16:20 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:20 2026-01-15 HKT

烏克蘭總統澤連斯基14日宣布能源緊急狀態，且特別把重點放在首都基輔。當地正值寒冷冬天，夜間氣溫降至-20℃，但俄軍上周發動的攻勢導致基輔等地電力與暖氣系統癱瘓，居民正面臨斷水、斷電、供暖中斷的窘境。

基輔獨立報、路透社報道，緊急人員正日以繼夜搶修，盡快恢復供電和供暖。澤連斯基透過社群平台X發文表示：俄羅斯襲擊與惡劣天氣帶來的後果非常嚴重，「將宣布烏克蘭能源體系進入緊急狀態」，有許多問題亟待解決。

澤連斯基還表示，已下令重新審視午夜宵禁措施，以允許民眾無限制地前往基輔各地設立的「不屈據點」（Invincibility Points）。這些據點提供電力和暖氣，該市還計劃增設更多據點。

不過澤連斯基也指出，基輔在應對襲擊造成的後續工作表現遠不如哈爾科夫（Kharkiv）等城市，「即便是在最近幾天，我也沒看到足夠的執行強度」。但基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回應，市內6000棟受影響建築中，已有九成以上恢復供暖。

