伊朗示威｜馬斯克星鏈開放免費使用抗斷網 境內約有5萬台接收器

即時國際
更新時間：15:25 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:25 2026-01-15 HKT

伊朗政權繼續血腥鎮壓反政府抗議活動，且實施斷網措施，癱瘓通訊，令外界難以得知伊朗的實際情況。馬斯克的SpaceX公司，決定開放星鏈衛星予伊朗用戶免費連線。

科技非營利組織「整體韌性」（Holistic Resilience）執行董事艾哈邁迪安（Ahmad Ahmadian）表示，從星期二起，伊朗的星鏈已免除用戶訂閱費用。他告訴CNN：「這就像即插即用⋯⋯只需將衛星天線與接收器放置在視野開闊、能夠看到天空的地方，就可以使用了。」

相關新聞：伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」

伊朗政府1月8日，即這波反政府示威潮第20日起，接近全面切斷網路，導致外界很難得知伊朗的實際情況。據有限的消息，自抗爭爆發以來，已有過2000名抗議者喪生。人權組織表示，由於通訊中斷導致統計困難，實際死亡人數可能遠高於此。

美國總統特朗普表態支持抗議者繼續挑戰伊斯蘭政權，同時聲稱美國正在考慮任何選項，包括軍事行動。本周較早前，特朗普與馬斯克通過電話，討論了星鏈衛星在伊朗登入的問題。

相關新聞：伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」

網路監控公司Kentik負責人馬多里(Doug Madory)表示，伊朗統治者要封鎖網路存取相對容易，因為伊朗只有2間電信公司提供網絡服務。

艾哈邁迪安向美媒表示，伊朗大約有5萬台星鏈接收器，是從邊境偷運進去的，成為伊朗反政府民眾極少數向外界提供消息的渠道。專家預計，伊朗9,200萬人口當中，只有一小部分人能用星鏈上網，儘管佔比很小，而且伊朗政權持續干擾星鏈訊號，這仍然是相當重要的突破口。

伊朗干擾訊號 用星鏈可判死刑

專家指出，伊朗政府也知道境內有星鏈接收器，官方正以各種手段干擾，而且是「軍用級」手段，很可能是俄羅斯提供的技術──因為俄羅斯也有干擾烏克蘭前線的星鏈訊號。

伊朗當局不僅干擾，還將使用星鏈的行為定為犯罪，最高刑罰是死刑。但是仍然有許多伊朗人購買並運入衛星接收器。

