伊朗局勢︱當局重新開放空域 漢莎航空：僅白天航班往返以色列與約旦

伊朗局勢日趨緊張，雖然美國總統特朗普曾揚言或對伊朗進行軍事行動，但華府目前仍強調密切關注局勢發展。伊朗一度宣佈暫時關閉空域。據報道，伊朗領空在關閉近5小時後已重新開放。



根據此前發布的消息，伊朗發布航行通告說，於香港時間今天6時15分至8時30分暫時關閉其領空，隨後又將關閉時間延長至11時30分，僅允許獲得正式許可進出伊朗的國際航班通行。​​​​​​​



相關新聞：伊朗局勢︱英國暫關德黑蘭大使館 意大利強烈呼籲國人撤離

德國漢莎航空集團（Lufthansa）已表示，在美國對伊朗發出軍事威脅後，旗下航班將避開伊朗及伊拉克空域，「直到另行通知為止」。

漢莎：或取消部份航班

漢莎航空集團聲明指出，鑒於「中東當前局勢」，將繞開相關空域。漢莎航空集團旗下航空公司包括奧地利航空（Austrian Airlines）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）、歐翼探索航空（Discover）、歐洲之翼航空（Eurowings）、瑞士國際航空（SWISS）及義大利國家航空（ITA Airways）。

漢莎航空集團表示，自15日至19日期間，往返以色列與約旦航班將僅於白天飛航，且機組人員不會在當地過夜，還稱部分航班可能會取消。