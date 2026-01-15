Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱英國暫關德黑蘭大使館 意大利強烈呼籲國人撤離

即時國際
更新時間：09:50 2026-01-15 HKT
發佈時間：09:50 2026-01-15 HKT

有傳美國即將伊朗發動軍事行動，令區域局勢更趨緊張。英國政府周三（14日）指出，英國駐伊朗首都德黑蘭大使館已「暫時關閉」。法新社報道，政府發言人周三（14日）指：「我們已暫時關閉英國駐德黑蘭大使館，將改以遠端方式運作。外交部旅遊建議也已更新，以反映這項領事變動。」

相關新聞：伊朗局勢｜駐卡塔爾美軍基地部分人員被要求離開 伊朗處最高戰備狀態

路透社報道，意大利外交部亦發聲明，，目前在伊朗約有600名意大利公民，其中大多數身處德黑蘭（Tehran）地區。伊朗一旦緊張局勢升級，這些國家可能成為軍事行動的目標，故強烈呼籲在伊朗的意大利公民儘速離開。

意大利外交部表示，外長塔加尼（Antonio Tajani）在危機指揮中心舉行會議，參加者包括國防部和情報單位官員，並聯絡意大利駐德黑蘭大使、意大利駐中東地區各國大使共商局勢。

相關新聞：伊朗示威 | 美國務院籲公民速離伊朗 法撤德黑蘭使館非必要人員

意大利外交部又指出，目前有900多名意大利軍隊駐紮中東，其中約500人在伊拉克，400人在科威特。意大利正採取預防措施，保護軍事人員安全。

