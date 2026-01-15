Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜特朗普稱當局速審處決示威者「已停止」 航母打擊群正調往中東

即時國際
更新時間：15:47 2026-01-15 HKT
發佈時間：08:49 2026-01-15 HKT

伊朗司法首長無視美國總統特朗普發出的警告，一度暗示將對參與全國示威而被捕的人進行快速審訊及處決。特朗普周二警告，若當局對示威者處以絞刑，美國將採取「非常強硬的行動」，至周三他表示「已得到保證」，伊朗境內對示威者的殺戮已經停止。

伊朗局勢緊張之際，據指五角大樓正將一個航母打擊群從南海調往包括中東地區在內的美國中央司令部責任區。消息人士稱，該打擊群是以航空母艦為核心，包含多種其他艦艇（至少包括一艘攻擊型潛艇）的海軍編隊，預計調動耗時約一周。據悉此次調動的航空母艦是「亞伯拉罕林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦。

俄新社援引24小時飛行雷達網站數據報道，一架美軍MQ-4C無人偵察機近日從阿聯酋境內的一處美軍基地起飛，越過波斯灣沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返。另有一架美軍C-130J「超級大力神」運輸機從卡塔爾起飛。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」昨日稱，伊朗逾兩周反政府示威的死亡人數增至2571人。這個數字遠超過去數十年伊朗任何一次抗議或動亂的死亡數目，令人聯想到1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂。伊朗當局堅稱已重新控制國家，並指控示威者進行類似伊斯蘭國（IS）的「恐怖行動」。

伊朗司法總監埃傑伊在首都德黑蘭視察一間關柙示威者的監獄，並花5小時了解相關案件後說：「如果有人焚燒他人、對他人斬首或進行其他極端暴力行為，司法機關就必須迅速依法處理。」同時說，審判應公開進行。他強調，若拖延行動，效果將大打折扣，因此需要迅速處理。

死亡人數增至2571人

這番言論公然挑戰美國總統特朗普。特朗普周二接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，被問及伊朗周三可能開始執行絞刑時表示：「如果他們這麼做，我們將採取非常強硬的行動。」他說：「當他們開始殺害成千上萬的人，現在你又告訴我還有絞刑。我們就看看，這樣做會給他們帶來甚麼後果。」

特朗普本周初曾說，在他揚言對伊朗發動打擊後，伊朗希望與華府談判。然而特朗普周二在社交媒體寫道：「伊朗愛國者們，繼續抗議—接管你們的機構！」他說：「記下殺人兇手和施虐者的名字，他們會付出巨大代價。我已取消與伊朗官員的所有會談，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。援助正在路上。」

26歲商販被判處絞刑

美國國務院在其波斯語X平台說，26歲示威者、商販索爾坦尼（Erfan Soltani）已被判處絞刑，預定周三執行。美國國務院說：「索爾坦尼是首名被判死刑的示威者，但不會是最後一位。」國務院並說，已有超過10600名伊朗人被捕。索爾坦尼上周在德黑蘭衛星城市卡拉季被捕，家屬稱最快周三行刑。現未知索爾坦尼是否被處決。

英國《衛報》報道，德黑蘭眼科醫生記錄到，單一醫院就收治超過400宗因槍擊造成的眼部受傷案例。3名醫生向《衛報》描述，醫院和急診室里擠滿中槍的示威民眾，槍傷主要集中在眼睛和頭部。人權組織指這是德黑蘭當局在伊朗2022年「女性、生命、自由」抗議活動中用來對付示威者的策略。德黑蘭一名醫生說：「（安全部隊）故意朝頭部和眼睛射擊。他們想破壞頭部和眼睛，讓他們再也看不見。」這名醫生還說，許多患者的眼球必須被摘除。

