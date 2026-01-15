伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」

伊朗周三向美國總統特朗普發出被視為極具挑釁意味的威脅，在國營電視台播出一張特朗普的圖片，畫面取自他於2024年在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）舉行競選集會期間遇刺未遂的情景，並配上文字稱「今次不會失手」（Bullets won't miss this time）。

法新社報道，這段帶有明確威嚇意味的畫面由伊朗國營電視播出，被視為德黑蘭迄今對特朗普最直接的威脅。事件發生之際，正值特朗普多次警告，若伊朗繼續以武力鎮壓反政府示威，美國或會對伊朗採取軍事行動。

有關畫面顯示，受傷流血的特朗普形象，據信來自伊朗一場親政府集會。儘管伊朗因全國性示威而實施通訊與媒體封鎖，有關節目仍獲准播出。

特朗普曾於2024年在巴特勒一場競選集會上成為暗殺目標，當時槍手克魯克斯（Thomas Crooks）向他開槍，子彈擦過其耳部。

事實上，伊朗過去亦曾多次對特朗普發出死亡威脅。2022年，伊朗政權曾發布一段影片，模擬在特朗普於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的高爾夫球場對他進行暗殺。該影片其後在另一宗暗殺未遂事件曝光後再度引起關注。該案中，一名男子萊恩・勞斯（Ryan Routh）在同一高爾夫球場試圖向特朗普下手時被捕。

美國司法部亦曾披露，2024年美方成功挫敗一宗由伊朗主導的刺殺特朗普陰謀。根據法庭文件，一名名為法哈德・沙克里（Farhad Shakeri）的男子被捕，他涉嫌受伊朗革命衛隊指使，負責策劃刺殺行動。

此外，在近期伊朗親政府集會上，除出現針對特朗普的標語外，群眾亦高呼「美國去死！」，並公開表態支持伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

隨着伊朗國內示威持續，德黑蘭與華盛頓關係進一步緊張。特朗普早前警告，針對鎮壓示威的行為，美國不排除採取軍事行動。伊朗官員則反指，若美國對伊朗動武，將會攻擊區內美軍，甚至把矛頭指向以色列。