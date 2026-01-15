日2歲童誤墮洗衣機父「見死不救」  20分鐘後窒息亡

日本茨城縣發生一宗令人扼腕的家庭慘劇。一名僅2歲大的男童在家中不幸墮入洗衣機，最終因長時間姿勢不良致窒息身亡。當地警方調查後，於周三（14日）以「監護人遺棄兒童致死」罪名，正式拘捕死者的31歲父親山口裕利，指其在知悉兒子身陷險境後，竟長達20分鐘未有施救。

男童頭朝下受困 獲救時已無呼吸

據茨城縣警方公布，案發於去年9月，報稱無業的被告山口裕利當時與妻子及2歲次子山口葵衣同住。事發當日妻子外出工作，屋內僅餘父子二人。家中放有一部高約90厘米、準備報廢的直筒式洗衣機。

案情指，2歲的葵衣當時意外掉進洗衣機內，且呈現頭部向下的倒掛姿勢。山口裕利當時明知兒子墜入機內，卻在關鍵的20分鐘內完全沒有提供任何救助。直到他發現兒子失去呼吸反應後才驚覺事態嚴重撥號報警，惟男童送院後證實不治。

法醫檢驗結果顯示，男童身上並無明顯外傷，死因是由於受困於狹窄空間內，身體長時間維持難以呼吸的姿勢，最終導致窒息。

警方表示，此前並未收到任何關於該家庭虐待兒童的舉報紀錄，兒童保護中心亦無相關個案。目前警方正重點調查被告當時為何在知情的情況下，仍冷血地延誤救援長達20分鐘，以釐清其犯罪動機及心理狀況。