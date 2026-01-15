Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日2歲童誤墮洗衣機父「見死不救」  20分鐘後窒息亡

即時國際
更新時間：03:04 2026-01-15 HKT
發佈時間：03:04 2026-01-15 HKT

日本茨城縣發生一宗令人扼腕的家庭慘劇。一名僅2歲大的男童在家中不幸墮入洗衣機，最終因長時間姿勢不良致窒息身亡。當地警方調查後，於周三（14日）以「監護人遺棄兒童致死」罪名，正式拘捕死者的31歲父親山口裕利，指其在知悉兒子身陷險境後，竟長達20分鐘未有施救。

男童頭朝下受困 獲救時已無呼吸

據茨城縣警方公布，案發於去年9月，報稱無業的被告山口裕利當時與妻子及2歲次子山口葵衣同住。事發當日妻子外出工作，屋內僅餘父子二人。家中放有一部高約90厘米、準備報廢的直筒式洗衣機。

案情指，2歲的葵衣當時意外掉進洗衣機內，且呈現頭部向下的倒掛姿勢。山口裕利當時明知兒子墜入機內，卻在關鍵的20分鐘內完全沒有提供任何救助。直到他發現兒子失去呼吸反應後才驚覺事態嚴重撥號報警，惟男童送院後證實不治。

法醫檢驗結果顯示，男童身上並無明顯外傷，死因是由於受困於狹窄空間內，身體長時間維持難以呼吸的姿勢，最終導致窒息。

警方表示，此前並未收到任何關於該家庭虐待兒童的舉報紀錄，兒童保護中心亦無相關個案。目前警方正重點調查被告當時為何在知情的情況下，仍冷血地延誤救援長達20分鐘，以釐清其犯罪動機及心理狀況。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
16小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
14小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
18小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
4小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
23小時前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
3小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
17小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2小時前