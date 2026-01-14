Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜駐卡塔爾美軍基地部分人員被要求離開 伊朗處最高戰備狀態

即時國際
更新時間：22:50 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:49 2026-01-14 HKT

伊朗局勢緊張，12月28日起，伊朗多地發生抗議活動，其間出現騷亂，造成人員傷亡。特朗普多次威脅軍事干涉。最新報道顯示美國駐卡塔爾烏代德空軍基地部分人員被建議周三晚前離開。伊朗高級將領表示，伊朗目前處於最高戰備狀態。

相關新聞：伊朗局勢︱特朗普隨時出兵？ 美軍在伊朗附近集結多少兵力？

伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊司令馬吉德·穆薩維14日說，伊朗當前處於最高戰備狀態，導彈儲備量自2025年以來有所增加。

穆薩維當天在接受伊朗塔斯尼姆通訊社採訪時表示，在2025年6月以色列和伊朗的激烈衝突中受損的設施已完成修復，伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊在多個領域的產出水平已超過去年6月時的水平。

另一方面，駐卡塔爾美軍基地部分人員被要求在1月14日（周三）晚上之前離開位於卡塔爾的美國烏代德空軍基地。

地區緊張局勢持續升級。中國駐卡塔爾使館提醒在卡中國公民和中資企業密切關注有關新聞報道，加強安全防範。
 

