格陵蘭之爭｜特朗普：對「金穹」防空系統至關重要

對於併吞格陵蘭的野心，美國總統特朗普直言格陵蘭島對他的「金穹」防空反導系統計劃至關重要。

法新社報道，特朗普周三（1月14日）在社交媒體上發文說：「美國需要格陵蘭島來維護國家安全。它對我們正在建設的『金穹（Golden Dome）』至關重要。」

他也說：「如果格陵蘭島落入美國之手，北約將變得更加強大有效。任何低於此標準的做法都是不可接受的。」

特朗普去年宣布一個名為「金穹」的天基導彈防禦系統發展規劃，將耗資1750億美元，並計劃在三年內「全面運轉」。完全建成後，將能夠攔截從世界其他地方甚至太空發射的導彈。

