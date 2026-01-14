格陵蘭之爭｜特朗普：對「金穹」防空系統至關重要
更新時間：22:15 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-14 HKT
對於併吞格陵蘭的野心，美國總統特朗普直言格陵蘭島對他的「金穹」防空反導系統計劃至關重要。
法新社報道，特朗普周三（1月14日）在社交媒體上發文說：「美國需要格陵蘭島來維護國家安全。它對我們正在建設的『金穹（Golden Dome）』至關重要。」
相關新聞：格陵蘭之爭｜幕僚：料特朗普數周至數月內採取具體行動 方案涵買下格陵蘭
他也說：「如果格陵蘭島落入美國之手，北約將變得更加強大有效。任何低於此標準的做法都是不可接受的。」
相關新聞：「金穹」導彈防禦系統︱特朗普宣布耗1750億美元發展 中國外交部：充滿進攻色彩
特朗普去年宣布一個名為「金穹」的天基導彈防禦系統發展規劃，將耗資1750億美元，並計劃在三年內「全面運轉」。完全建成後，將能夠攔截從世界其他地方甚至太空發射的導彈。
最Hit
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
2026-01-13 15:54 HKT
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT