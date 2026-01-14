泰國建高鐵項目發生起重機砸中客運列車的嚴重意外，目前已導致最少30人死亡。有報道揭露，負責承建的公司，與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商相同。

根據獨立媒體「泰國人民」（Prachatai）報道，此高鐵工程涉及多個承包商，根據官網資料顯示，事故發生的路段全長37.45公里，是由意大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）承建，土木工程相關設計與工程顧問工作則由中國鐵路國際有限公司（CRIC）及中國鐵路設計集團（CRDC）組成的工程團隊負責。

英國廣播公司（BBC）亦有報道，事故發生的路段是由意大利泰工程公司負責，該公司是泰國最大的承包商之一，也是負責承建去年3月緬甸強震波及泰國時，曼谷唯一倒塌的審計署辦公大樓。目前該公司尚未對此事作出回應。

2025年3月28日泰國鄰國緬甸發生規模7.7強烈地震時，位在曼谷恰圖恰區（Chatuchak），接近完工的審計署辦公大樓是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築。檢方去年8月起訴23名被告，其中包括意大利泰工程公司總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司。

這些被告遭控違反設計、監造和施工標準，對他人造成危害而致人喪命。