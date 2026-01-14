睇樓變打劫︱芭堤雅中國女經紀遭五花大綁 30歲男同胞遭通緝

周日（11日），泰國芭提雅發生一宗搶劫案，受害人為一名35歲中國籍女地產經紀，警方調查後，鎖定涉案人為另一名中國籍男子。



泰國芭堤雅警方周一（12日）通報，針對該名中國籍男疑，已獲得當地法院簽發的逮捕令，目前正展開追緝。高姓中國籍男疑犯今年30歲，其涉嫌罪名包括暴力搶劫及非法拘禁。

中國男遊客犯案後駕車離開撞上圍牆。

芭堤雅中國女地產經紀被一名中國男遊客搶劫。

有指，高男謊稱有意看房，公司隨後安排楊女姓女子（目前在泰學習泰語，兼職擔任協調員，並無簽約或中介權限）於1月10日帶其看房。



案發當晚約7時，疑犯透過微信再次聯絡楊某，以查看房屋周邊環境為由邀約見面。楊女駕車接載嫌犯。兩人步行查看房屋時，男方突然持刀威脅，強迫楊女轉賬6966元（人民幣）。

疑犯上月持簽證赴泰

隨後，高男一度要求繼續轉賬，由於女子無更多現金，高男用膠帶捆綁其全身後塞進車內駕車逃離。其間高男疑受驚駕車逃跑時撞上圍牆，隨後逃離現場。



警方在車內發現疑犯的黑色手提包，內有護照、手機、氣槍、剪刀及360泰銖現金等物品。經楊某確認，護照確屬疑犯。警方認為，高男目前可能仍在泰國境內。



經核查，高男於去年12月23日持60天旅遊簽證入境，申報住址為曼谷。目前警方正全力展開追捕。

